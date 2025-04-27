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Ceren Oral




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53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri

Yüksek borçlanma maliyetlerinin, yavaşlayan iç talebin ve TL’deki reel değerlenmenin yarattığı ekonomik görünümün 2025 ilk çeyrekte finans dışı şirketlerin kârlarını baskıladığı tahmin ediliyor. Bankaların nominal kârlarında ise artış yaşanabileceği öngörülüyor.

27 Nisan 2025 | 10:30
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri

BİST’te işlem gören şirketler için 2025 ilk çeyrek bilanço dönemi başlıyor. Solo finansallar için 30 Nisan, konsolide finansallar için 12 Mayıs son açıklama tarihi olarak belirlendi. Biz de aracı kurumların; bankalar, sigorta ve emeklilik şirketleri ile finans dışı şirketlere ilişkin net kâr tahminlerini araştırdık. 

Peki, ilk çeyrekte şirketlerin finansallarında öne çıkabilecek temel noktalar neler olabilir? Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Serhat Kaya, 2025’in ilk üç ayında borçlanma maliyetlerinin yüksek seyretmeye devam etmesi, iç talebin geçtiğimiz çeyreklere kıyasla daha da yavaşlaması ve TL’deki reel değerlenmenin kârları desteklememesi nedeniyle araştırma kapsamında yer verdikleri şirketlerin kâr görünümlerindeki ana eğilimin olumsuz seyrettiğini kaydediyor. “Araştırma kapsamımızdaki şirketlerin toplam kârlarının reel olarak TL bazında yüzde 41 azaldığını hesaplıyoruz” diyen Kaya, banka dışı şirketlerin reel satış gelirlerinde yıllık yüzde 9 daralma beklerken toplam FVAÖK’te yıllık yüzde 17, toplam net kârda ise yıllık yüzde 69 reel düşüş öngörüyor.

Haberin ayrıntılar, tablolar, güçlü sonuç beklenen şirketler Ekonomist'in yeni sayısında

 

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Ceren Oral
Ceren Oral




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53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
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İLERİ
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