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Borsa şirketinin ünvanı değişti

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. bugün KAP'a ünvan değişikliğine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre şirketin yeni ünvanı A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. oldu.

29 Nisan 2025 | 13:52
Borsa şirketinin ünvanı değişti

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-67873 sayılı uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24.02.2025 tarihli ve E-67300147-431.99-00106582158 sayılı izni doğrultusunda tadil edilmesine ilişkin karar, 25.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında onaylanmış olup, söz konusu tadil 29.04.2025 (bugün) tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir" denildi.
 

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Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
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Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
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