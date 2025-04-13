Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?

ABD Başkanı Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı ve 9 Nisan’da devreye giren yeni gümrük vergilerinin ticaret savaşlarını alevlendirmesiyle ve ekonomik durgunluk korkularıyla küresel varlıkların tamamında adeta ‘yangın’ yaşandı. ABD’den Avrupa’ya, Çin’den Japonya’ya dünya borsalarında başlayan satış fırtınası, dolar, emtia grubu, gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) ait varlıklar, FX çaprazları gibi akla gelebilecek tüm finansal enstrümanlarla sürdü. Çin’in ABD’ye karşı devreye aldığı uygulamalara Trump’ın daha sert şekilde karşılık vermesi yatırımcıların pozisyonlarını ‘likide’ çevirme isteklerini ivmelendirdi.

Bir haftadan fazladır bu denli yoğun satış baskısı altında kalan küresel piyasalar, Trump’ın beklenmedik şekilde ‘misilleme yapmayan’ 75’ten fazla ülke için ek tarifelerin 90 gün durdurulduğunu ilan etmesiyle birlikte tarihsel veriler baz alındığında en güçlü günlük sıçramalarından birini yaşadı. Buna göre, karşılıklı davranma politikasında, Çin hariç tüm ülkelere getirilen vergi uygulamaları 90 gün ötelendi, yani yüzde 10’luk taban sınıra çekildi. Ancak Çin’in ABD ithalatına getirdiği yüzde 84’lük vergiye karşılık, ABD de Çin için yüzde 104’e çektiği tarife oranını yüzde 145’e yükseltti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.