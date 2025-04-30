ASELSAN temettü teklifini duyurdu

ASELSAN'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 0,2346491 TL, net 0,1994517 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi 27 Kasım. Şirketten kar payı teklifine ilişkin şu açıklama yapıldı:

Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;

• Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 456.000.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 1.070.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 23,464912 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %23,464912) kısmının, (net 909.500.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 19,945175 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %19,945175) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,

• Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 84.200.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

• Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 25 Kasım 2025 tarihinde dağıtılması hususlarının 50.Olağan Genel Kurul Toplantısında teklif edilmesine karar verilmiştir.

