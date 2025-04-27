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Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket

Borsa İstanbul'da bu hafta 37 (28 Nisan-2 Mayıs) şirket genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. İşte o takvim:

27 Nisan 2025 | 15:59
Son Güncellenme: 27 Nisan 2025 | 16:12
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket

➡️ 28 Nisan (9 Şirket)

Şirket Adı
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GSD HOLDİNG A.Ş.
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

➡️ 29 Nisan (10 Şirket)

Şirket Adı
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.
KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
LYDİA HOLDİNG A.Ş.
LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.
OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

➡️ 30 Nisan (15 Şirket)

Şirket Adı
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.
EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

➡️ 2 Mayıs (3 Şirket)

Şirket Adı
ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
VBT YAZILIM A.Ş.
0
  • ALTIN GRAM - TL 4100,88 -0,67%
  • ALTIN ONS 3318,7 -1,04%
  • BIST 100 9432,55 -0,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,683 0,74%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38546 -0,01371%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,625 -0,3645%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,4342 0,2292%
  • EURO/DOLAR 1,1364 -0,237%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6592 -0,0662%
  • STERLIN/DOLAR 1,3309 -0,25108%
Borsa Haberleri
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