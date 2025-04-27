Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsa İstanbul'da bu hafta 37 (28 Nisan-2 Mayıs) şirket genel kurul toplantılarında bir araya gelecek. İşte o takvim:
27 Nisan 2025 | 15:59
Son Güncellenme: 27 Nisan 2025 | 16:12
➡️ 28 Nisan (9 Şirket)
|Şirket Adı
|BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
|GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
|GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|GSD HOLDİNG A.Ş.
|KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
|SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
|SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
➡️ 29 Nisan (10 Şirket)
|Şirket Adı
|BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
|BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
|EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.
|KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|LYDİA HOLDİNG A.Ş.
|LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş.
|OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
|UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
|VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
➡️ 30 Nisan (15 Şirket)
|Şirket Adı
|ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
|BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.
|EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.
|GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
|İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.
|MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
|METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.
|MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
|ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
|VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
➡️ 2 Mayıs (3 Şirket)
|Şirket Adı
|ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|VBT YAZILIM A.Ş.