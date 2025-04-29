Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)

FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (FZLGY) / Yüzde 293,08176

Şirket dün KAP'a SPK başvurusunu duyurdu. Açıklama şöyle: Şirketimiz 318.000.000-TL çıkarılmış sermayesinin 1.250.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; 28 Nisan 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile %293,08176 oranında iç kaynaklardan arttırılarak 1.250.000.000-TL'ye çıkarılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olduğu hususunu bilgilerinize sunarız.

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (SILVR) / Yüzde 1233

Şirket dün KAP'a KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. KAP bildirimine göre şirket yönetim kurulu 45.000.000 TL olan sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere %1233,33333 oranında 555.000.000,000 TL artırılarak 600.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar verdi.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL) Yüzde 900

Şirket daha önce bedelsiz kararını bildirmişti. Dün KAP'a yapılan açıklamada "İlgili Özel Durum Açıklamalarımız'la ilişkili olarak, Şirketimiz'in 243.534.517,96 TL olan mevcut esas sermayesinin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile % 900 oranında artırılarak, 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılması kapsamında oluşacak yeni sermayenin onayı amacıyla 28.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur" bilgisini paylaştı.