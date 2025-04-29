ARA
DOLAR
38,45
0,04%
DOLAR
EURO
43,87
-0,05%
EURO
GRAM ALTIN
4121,12
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
9306,96
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)

Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)

Borsa İstanbul'da dün (28 Nisan) 3 şirket bedelsiz sermaye artırımı süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o şirketler:

29 Nisan 2025 | 04:08
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)

FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (FZLGY) / Yüzde 293,08176

Şirket dün KAP'a SPK başvurusunu duyurdu. Açıklama şöyle: Şirketimiz 318.000.000-TL çıkarılmış sermayesinin 1.250.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; 28 Nisan 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile %293,08176 oranında iç kaynaklardan arttırılarak 1.250.000.000-TL'ye çıkarılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olduğu hususunu bilgilerinize sunarız.

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (SILVR) / Yüzde 1233

Şirket dün KAP'a KAP'a yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararını duyurdu. KAP bildirimine göre şirket yönetim kurulu 45.000.000 TL olan sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere %1233,33333 oranında 555.000.000,000 TL artırılarak 600.000.000 TL’ye yükseltilmesine karar verdi.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (AGHOL) Yüzde 900

Şirket daha önce bedelsiz kararını bildirmişti. Dün KAP'a yapılan açıklamada "İlgili Özel Durum Açıklamalarımız'la ilişkili olarak, Şirketimiz'in 243.534.517,96 TL olan mevcut esas sermayesinin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile % 900 oranında artırılarak, 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılması kapsamında oluşacak yeni sermayenin onayı amacıyla 28.04.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur" bilgisini paylaştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4121,12 -0,29%
  • ALTIN ONS 3333,82 -0,31%
  • BIST 100 9306,96 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,265 0,171%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,384 0,07701%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,65 -0,1329%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,4488 0,0359%
  • EURO/DOLAR 1,1399 -0,2053%
  • EURO/TURK LIRASI 43,8663 -0,0504%
  • STERLIN/DOLAR 1,34241 -0,14542%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)
Kardemir'de genel kurul günü: Hangi mesajlar verildi?
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)
Kardemir'de genel kurul günü: Hangi mesajlar verildi?
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL