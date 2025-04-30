Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket (29 Nisan)

Borsa İstanbul'da dün temettü dağıtma yönünde açıklama yapan 6 şirket şöyle:

1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS) ASELSAN'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 0,2346491 TL, net 0,1994517 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi 27 Kasım.

2 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS) Genel kurulda onaylanan temettü kararı duyuruldu. Buna göre şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 12,8458496 TL net 10,9189720 TL temettü dağıtacak. İlk iki taksit net 3,3596837 TL, son taksit ise 4,1996046 TL. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Haziran, ödeme tarihi 20 Haziran. Diğer iki taksidin ödeme tarihleri ise 19 Eylül ve 19 Aralık.

3 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN) Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,9605972 TL, net 0,8165076 TL temettü dağıtacak. Tarih henüz belli değil.

4 MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO) İki eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,10 TL, net 0,935 TL temettü dağıtacak.

5 ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ATLAS) Pay başına net 0,0287735 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak.