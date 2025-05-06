ARA
DOLAR
38,60
0,10%
DOLAR
EURO
43,91
0,63%
EURO
GRAM ALTIN
4240,03
2,58%
GRAM ALTIN
BIST 100
9134,68
0,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar güne nasıl başladı? 6 Mayıs yorumu

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 38,6050 seviyesinden işlem görüyor.

06 Mayıs 2025 | 09:40
Dolar güne nasıl başladı? 6 Mayıs yorumu

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 38,5630'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 38,6050 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 yükselişle 43,7380'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle azalışla 51,3610'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 99,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarının başta ABD olmak üzere dünya ekonomisine olan etkileri yakından takip ediliyor.

Analistler, Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma ihtimallerini ortadan kaldıran açıklamalarının piyasalardaki stresi azalttığını ancak tarife kaynaklı küresel risklerin hala devam ettiğini söyledi. Bu gelişmelerin dolar üzerinde baskı yarattığına dikkati çeken analistler, yarınki ABD Merkez Bankası faiz kararının yatırımcıların odağında oluğunu kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın temmuz ayında yüzde 72 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4240,03 2,58%
  • ALTIN ONS 3416,52 2,48%
  • BIST 100 9134,68 0,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,486 -0,845%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37791 -0,3284%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,5 0,4189%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,6017 0,0993%
  • EURO/DOLAR 1,1363 0,4198%
  • EURO/TURK LIRASI 43,9062 0,626%
  • STERLIN/DOLAR 1,33684 0,54415%
Borsa Haberleri
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
Nisanda borsada otomotiv şirketleri arasında tek şirket kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi
Bir şirkette daha temettü tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL