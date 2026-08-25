Ticaret Bakanlığı açıkladı: Temmuzda Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı

Türkiye’nin temmuz ayı ihracat rakamları belli oldu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 artarak 25 milyar 600 milyon dolara çıktı. Bu rakamla Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı.

İllerdeki çift haneli ihracat artışına da dikkat çekildi

Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Cumhuriyet tarihi rekorunun yanı sıra, illerdeki çift haneli ihracat artışının da dikkat çektiğine vurgu yapıldı:

"2026 yılı temmuz ayında ihracatımız %2,9’luk artışla 25 milyar 600 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı değerine ulaştı.

2026 yılı ocak-temmuz döneminde ihracatımız %3,4 oranında artarak 161 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2026 yılı ocak-temmuz döneminde 54 ilimizin ihracatı arttı, 22 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

2026 yılı ocak-temmuz döneminde ihracatımız %3,4 oranında artışla 161 milyar 601 milyon dolar olarak gerçekleşirken 22 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır.

2026 yılı temmuz ayında %2,9’luk artışla 25,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek temmuz ayı değerine ulaşan ihracatımızda illerimizin çift haneli ihracat artışları dikkat çekmektedir."

İhracatta en yüksek performansı gösteren hangi iller oldu?

Temmuz ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren iller de şöyle sıralandı:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre, 2026 yılı temmuz ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren ilk beş il; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Tekirdağ olmuştur. Ankara, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa ise ikinci beş il arasında yer almıştır.

2026 yılı temmuz ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre sıralama şu şekildedir:

• İstanbul, 5 milyar 846 milyon dolarla birinci sırada,

• Kocaeli, 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci sırada,

• İzmir, 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü sırada,

• Bursa, 1 milyar 771 milyon dolarla dördüncü sırada,

• Tekirdağ ise 1 milyar 328 milyon dolarla beşinci sırada yer almaktadır.

2026 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış gösteren iller ise şu şekilde gerçekleşmiştir:

• Mersin, 194 milyon dolarlık artışla birinci il,

• İzmir, 135 milyon dolarlık artışla ikinci il,

• Antalya, 129 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

• Sakarya, 128 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

• Gaziantep ise 121 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.

2026 yılı itibarıyla temmuz ayında ihracat artışının %64,3’ünü sırasıyla Mersin, İzmir ve Antalya illeri sağlamıştır."

Yılın ilk 7 aylık döneminde Ankara öne çıktı

2026 yılının ilk 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta en fazla artış gösteren iller de belli oldu:

"2026 yılı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta en fazla artış gösteren iller ise sırasıyla;

• Ankara, 1 milyar 131 milyon dolarlık artışla birinci il,

• Bursa, 959 milyon dolarlık artışla ikinci il,

• Kocaeli, 590 milyon dolarlık artışla üçüncü il,

• Yalova, 460 milyon dolarlık artışla dördüncü il,

• Adana ise 373 milyon dolarlık artışla beşinci il konumundadır.

2026 yılı ocak-temmuz döneminde gerçekleştirilen ihracat artışının %50,2’sini sırasıyla Ankara, Bursa ve Kocaeli sağlamıştır."

İhracata en fazla katkı yapan ürün grupları

Temmuz ayı itibarıyla da ihracata en fazla katkı yapan ilk üç ürün grubu sırasıyla motorlu kara taşıtları, kazanlar, makinalar ve elektrikli makine ve cihaz olduğu da belirtildi:

"2026 yılı temmuz ayı itibarıyla ihracatımıza en fazla katkı yapan ilk üç fasıl sırasıyla 87 (Motorlu kara taşıtları), 84 (Kazanlar, makinalar) ve 85 (Elektrikli Makine ve cihaz)’dir.

87. fasıla (Motorlu kara taşıtları) en çok katkı yapan iller sırasıyla Kocaeli, Bursa ve Sakarya’dır.

88. fasıla (Kazanlar, makinalar) en fazla katkı yapan iller sırasıyla İstanbul, Bursa ve İzmir’dir.

89. fasıla (Elektrikli Makine ve cihaz) en fazla katkıda bulunan iller ise sırasıyla İstanbul, Kocaeli ve Ankara’dır."