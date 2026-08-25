Kademeli emeklilikte son durum: Masada taslak var mı, 1 günlük fark milyonları mağdur edebilir

Oluşan bu tablo karşısında Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), adil bir geçiş takvimi için siyasi parti temsilcileri ve yetkililerle temaslarını sürdürüyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmuş resmi bir kanun teklifi veya hükümet çalışması henüz bulunmuyor.

Mevcut Kanunda Durum Ne?



Mevcut mevzuata göre 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 58 yaşında ve 7000 prim günüyle, erkekler ise 60 yaşında ve 7000 prim günüyle emekliliğe hak kazanıyor. 1 Mayıs 2008 sonrasında işe girenlerde ise emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar yükseliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından, 9 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi olan milyonlarca çalışan gözünü kademeli emeklilik düzenlemesine çevirdi. 1 günlük sigorta girişi farkıyla emeklilik yaşının 17 ile 20 yıl arasında uzaması kamuoyunda "emeklilikte adalet" tartışmalarını alevlendirdi.

Sivil Toplumun Temasları Sürüyor, Henüz Resmi Taslak Yok

Süreçle ilgili çalışmaları Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yürütüyor. Dernek yöneticileri, siyasiler ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirerek taleplerini iletmeye devam ediyor. Ancak ekonomi yönetimi veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanıp TBMM'ye sunulmuş resmi bir kanun teklifi ya da çalışma bulunmuyor.

Mevcut Kanunlara Göre Emeklilik Şartları

Sigorta Giriş Tarihi Kadın Yaş / Prim Erkek Yaş / Prim Kısmi Emeklilik 8 Eylül 1999 Öncesi (EYT) Yaş şartı yok / 5000-5975 gün Yaş şartı yok / 5000-5975 gün 15 yıl, 3600 gün 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 58 yaş / 7000 gün 60 yaş / 7000 gün 25 yıl, 4500 gün 1 Mayıs 2008 Sonrası 58 yaş / 7200 gün 60 yaş / 7200 gün Kademeli artışla 65 yaş

Derneğin Masaya Koyduğu Kademeli Yaş Talebi

EMADDER, 1999 sonrası işe girenler için adil bir geçiş takvimi öneriyor. Derneğin önerdiği kademeli emeklilik tablosunda şu yaş ve prim şartları öne çıkıyor:

1999-2000 Girişliler: Kadınlar 43, Erkekler 45 yaş (6.400 prim günü)

2001 Girişliler: Kadınlar 44, Erkekler 46 yaş (6.475 prim günü)

2002 Girişliler: Kadınlar 45, Erkekler 47 yaş (6.550 prim günü)

2003 Girişliler: Kadınlar 46, Erkekler 48 yaş (6.625 prim günü)

2004 Girişliler: Kadınlar 47, Erkekler 49 yaş (6.700 prim günü)

2005 Girişliler: Kadınlar 48, Erkekler 50 yaş (6.775 prim günü)

2006 Girişliler: Kadınlar 49, Erkekler 51 yaş (6.850 prim günü)

2007 Girişliler: Kadınlar 50, Erkekler 52 yaş (6.925 prim günü)

2008 Girişliler: Kadınlar 51, Erkekler 53 yaş (7.000 prim günü)

Kademeli emeklilik konusunda hükümet cephesinden resmi bir adım atılıp atılmayacağı, önümüzdeki dönemde gündemdeki yerini koruyacak.