2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi değişti! Bankalarda mevduat faizleri geriledi

TCMB’nin haftalık repo ihalelerine yeniden dönmesi ve fonlama maliyetini yüzde 37'ye çekmesi, bankaların mevduat faizlerinde düşüşü beraberinde getirdi. Oranların 1 ila 2,5 puan gerilemesiyle vadeli mevduattan elde edilen kazançlar da yeniden hesaplandı.
Peki, bankaların güncel mevduat faiz oranları ne kadar? 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte 25 Ağustos 2026 itibarıyla banka banka güncel mevduat faiz oranları...
1 Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aldığı yeni kararla bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başladı. Bu adımla birlikte piyasanın fonlama maliyeti yüzde 40’tan yüzde 37 seviyesine geriledi.
2 Mevduat faizleri ne kadar oldu?
CNBC-e'de yer alan habere göre, daha önce 100 bin TL tutarındaki mevduata yüzde 41,5’in üzerinde faiz veren özel yabancı bankalar, bu oranı yüzde 40 seviyesine indirdi.
Bazı özel yerli bankalarda da kısa vadeli mevduata uygulanan faiz oranları yüzde 39,75’e kadar düşerek uzun bir aranın ardından yüzde 40’ın altına indi.
Yüksek tutarlı mevduatlarda faiz oranı yüzde 40,75 düzeyinde kalırken, 3 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 40’ın üzerindeki oranların sürdüğü ifade edildi.
3 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Mevduat faizlerinde yaşanan gerileme, 2 milyon TL'lik birikimin 32 günlük net kazancını da etkiledi.
Güncel oranlara göre getiri tutarları şu şekilde değişti:
4 Garanti BBVA
Faiz oranı yüzde 41,25 seviyesinden yüzde 39'a gerilerken, 32 günlük net getiri 59 bin 671 TL'den 56 bin 416 TL'ye düştü.
Böylece kazançta 3 bin 255 TL'lik azalma yaşandı.
5 QNB
Mevduat faiz oranı yüzde 43,5'ten yüzde 42'ye inerken, net getiri 59 bin 102 TL'den 57 bin 34 TL'ye düştü.
6 Denizbank
Faiz oranı yüzde 44,5'ten yüzde 43,5'e gerilerken, net getiri 58 bin 847 TL'den 57 bin 505 TL'ye düştü.
7 Getirfinans
Faiz oranı yüzde 43'ten yüzde 40,5'e gerilerken, net kazanç 58 bin 586 TL olarak hesaplandı.
8 Yapı Kredi
Faiz oranı yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e düşerken, net getiri 56 bin 163 TL olarak hesaplandı.