2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi değişti! Bankalarda mevduat faizleri geriledi

CNBC-e'de yer alan habere göre, daha önce 100 bin TL tutarındaki mevduata yüzde 41,5’in üzerinde faiz veren özel yabancı bankalar, bu oranı yüzde 40 seviyesine indirdi.

Bazı özel yerli bankalarda da kısa vadeli mevduata uygulanan faiz oranları yüzde 39,75’e kadar düşerek uzun bir aranın ardından yüzde 40’ın altına indi.

Yüksek tutarlı mevduatlarda faiz oranı yüzde 40,75 düzeyinde kalırken, 3 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 40’ın üzerindeki oranların sürdüğü ifade edildi.