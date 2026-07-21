Dolar ve euro bugün ne kadar? 21 Temmuz 2026 güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurundaki güncel hareketler, 21 Temmuz 2026 Salı günü yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin yakın takibinde yer alıyor.

Küresel piyasalardan gelen gelişmeler ile yurt içindeki ekonomik verilerin etkisiyle döviz kurlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, dolar bugün kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz 2026 güncel dolar ve euro alış-satış fiyatları...