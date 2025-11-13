Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (13 Kasım 2025)

Haftanın dördüncü işlem gününde döviz piyasaları yine yatırımcıların yakın takibinde. Dolar ve euronun yeni güne hangi seviyelerden başladığı merak edilirken, 13 Kasım 2025 Perşembe sabahı itibarıyla döviz kurlarındaki son durum araştırılıyor. Peki, dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 13 Kasım 2025 döviz kurlarında son durum...

Serbest piyasada 42,2470 liradan alınan dolar, 42,2490 liradan satılıyor. 49,0780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,0800 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,2330, euronun satış fiyatı ise 48,9140 lira olmuştu.