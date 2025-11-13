ARA
DOLAR
42,25
0,05%
DOLAR
EURO
49,23
0,50%
EURO
GRAM ALTIN
5755,67
1,02%
GRAM ALTIN
BIST 100
10657,52
0,16%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Döviz
  • Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (13 Kasım 2025)

Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (13 Kasım 2025)

13 Kasım 2025 sabahı itibarıyla yatırımcılar döviz kurlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 13 Kasım 2025 sabahı güncel döviz kurları...


Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (13 Kasım 2025)

Haftanın dördüncü işlem gününde döviz piyasaları yine yatırımcıların yakın takibinde. Dolar ve euronun yeni güne hangi seviyelerden başladığı merak edilirken, 13 Kasım 2025 Perşembe sabahı itibarıyla döviz kurlarındaki son durum araştırılıyor. Peki, dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 13 Kasım 2025 döviz kurlarında son durum...

Serbest piyasada 42,2470 liradan alınan dolar, 42,2490 liradan satılıyor. 49,0780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 49,0800 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,2330, euronun satış fiyatı ise 48,9140 lira olmuştu.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL