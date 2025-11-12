ARA
DOLAR
42,22
-0,01%
DOLAR
EURO
48,98
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
5695,38
1,60%
GRAM ALTIN
BIST 100
10640,86
0,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2025 MEB Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2025 MEB Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merakla beklenen 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları için kılavuz yayımlandı ve atama takvimi belli oldu. Peki Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2025 MEB Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?


Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2025 MEB Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin beklenen "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" yayımlanmıştır. Bu atama süreci, daha önceki mülakat aşamalarını geçen ve başarılı olan adayların tercih ve atama işlemlerini kapsamaktadır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

SüreçTarihDetay
Başvuru Başlangıcı17 Kasım 2025 PazartesiBaşvurular, e-Devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi21 Kasım 2025 Cuma (Saat 16.00)Başvuru süresi 5 gün olarak belirlenmiştir.
Atama Sonuçlarının İlanı24 Kasım 2025 PazartesiSonuçlar, anlamlı bir tarihte, Öğretmenler Günü'nde açıklanacaktır.
Göreve Başlama Tarihi19 Ocak 2026Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra göreve başlayacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları için yayımlanan kılavuza göre, adayların tercih işlemlerini gerçekleştireceği platform teyit edilmiştir.

Sözleşmeli öğretmen adayları, atama kılavuzunda belirtilen tarihler arasında tercihlerini e-Devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL