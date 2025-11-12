Sözleşmeli öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2025 MEB Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin beklenen "2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" yayımlanmıştır. Bu atama süreci, daha önceki mülakat aşamalarını geçen ve başarılı olan adayların tercih ve atama işlemlerini kapsamaktadır.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?
|Süreç
|Tarih
|Detay
|Başvuru Başlangıcı
|17 Kasım 2025 Pazartesi
|Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
|Son Başvuru Tarihi
|21 Kasım 2025 Cuma (Saat 16.00)
|Başvuru süresi 5 gün olarak belirlenmiştir.
|Atama Sonuçlarının İlanı
|24 Kasım 2025 Pazartesi
|Sonuçlar, anlamlı bir tarihte, Öğretmenler Günü'nde açıklanacaktır.
|Göreve Başlama Tarihi
|19 Ocak 2026
|Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra göreve başlayacaktır.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları için yayımlanan kılavuza göre, adayların tercih işlemlerini gerçekleştireceği platform teyit edilmiştir.
Sözleşmeli öğretmen adayları, atama kılavuzunda belirtilen tarihler arasında tercihlerini e-Devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.