“Artan taleple birlikte beton yatırımları artmalı”

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından, TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. organizasyonuyla düzenlenen BETON 2025 Hazır Beton Fuarı ve Zirvesi, 12–15 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

THBB’nin verilerine göre Avrupa’nın en büyük beton üreticisi konumundaki Türkiye, fuar aracılığıyla 54 ülkeden gelecek alım heyetlerini yerli üreticilerle bir araya getiriyor.



TALEP ARTIYOR



Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, yaptığı değerlendirmede sektörün yapısal dönüşüm içinde olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “Türkiye 2009’dan bu yana Avrupa’nın en büyük hazır beton üreticisi. Üretim artıyor, talep artıyor fakat sürdürülebilirlik ve düşük karbon baskısı nedeniyle sektör, yeni yatırımlar yapmak zorunda. Deprem bölgesinde ve büyük şehirlerde önümüzdeki 10 yıl boyunca yüksek beton talebi devam edecek” Işık, hazır betonun yapı maliyetindeki payının yüzde 8 seviyesinde olduğunu, buna karşılık üretim maliyetlerinin döviz, çimento ve enerji fiyatlarına son derece duyarlı olduğunu hatırlattı.



THBB’ye göre Türkiye, bu üretim hacmiyle Avrupa ülkeleri toplam üretiminin neredeyse yarısına eşdeğer beton üretiyor. THBB Başkanı Yavuz Işık’ın ifadesiyle “Bu performans, afet dayanıklılığı ve yeşil dönüşüm vizyonuyla birleştiğinde Türkiye’yi sadece bölgesel değil, küresel bir oyuncu hâline getiriyor.”



İHRACATTA YÜZDE 15 ARTIŞ



TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, “Geçen yıl 54 ülkeden profesyonel satın almacı ağırladık. Bu yıl yürüttüğümüz VIP Hosted Buyer Programı ile 500 milyon doların üzerinde yeni iş bağlantısı hedefliyoruz. Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde devam eden konut ve altyapı projeleri, Türk üreticileri için büyük bir ihracat potansiyeli taşıyor. Program, Türkiye’nin inşaat ekipmanları ihracatında yüzde 15 artış hedefiyle yürütülüyor” dedi.



TÜRKİYE’DE 2024’ÜN BETON VERİLERİ



• Hazır beton üretimi 130 milyon m³,

• Kişi başına düşen üretim 1,52 m³,

• Hazır betonun yapı maliyetine etkisi yüzde 8,

• Toplam üretim kapasitesi 422 milyon m³,

• İstihdam 45 bini,

• Tesis sayısı 2.200’ü aştı.