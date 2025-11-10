Vakıf Faktoring halka arzı: Halka arz tarihleri, fiyatı, lot sayısı

SPK'nın haftalık bültenine göre, Kurul, Pasifik Holding AŞ'nin 1,5 lira, Vakıf Faktoring AŞ'nin ise 14,20 liradan halka arz başvurusunu onaylamıştı. İşte Vakıf Factoring halka arzına ilişkin detaylar:

Talep Toplama Tarihleri: 12-13-14 Kasım 2025

Halka Arz Fiyatı: 14,20 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Dağıtımdaki Pay: 225.000.000 Lot

Halka Arz Büyüklüğü: 3.2 Milyar TL

BIST Kodu: VAKFA

VAKIF FAKTORİNG HALK ARZ TAKVİMİ

VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring A.Ş.’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Çeyrek asırdan uzun bir süredir faaliyet gösteren Vakıf Faktoring A.Ş 12-13-14 Kasım tarihlerinde halka arz oluyor.



Halka arz sürecinde talep toplama; Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle, 12-13-14 Kasım tarihlerinde 14,20 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek.

Sermaye artırımı ve ortaklık pay satışı yoluyla halka arz olacak Vakıf Faktoring’in mevcut çıkarılmış sermayesinin 850.000.000-TL’den 900.000.000-TL’ye yükseltilmesi planlanıyor.



225.000.000 adet nominal değerli payların satışında, %60’ı yurt içi bireysel yatırımcıya ve %40’ı ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arzın 3.195.000.000-TL büyüklükte olması hedeflenirken, halka arz sonrası halka açıklık oranının da %25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Şirket, açıklamasında "VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring A.Ş., Kurumsal, Ticari ve KOBİ firmalarına verdiği finansman desteğiyle kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlamaya devam ediyor" diyor.

VAKIF FAKTORİNG'DEN AÇIKLAMA VAR

Halka arz süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Vakıf Faktoring A.Ş. Genel Müdürü Bülent Atılgan, “Vakıf Faktoring olarak, çeyrek asrı aşan tecrübemizle müşterilerimize hızlı ve etkili çözümler sunuyoruz. Uzun vadede sürdürülebilir değer üreterek, sektörümüzdeki öncü konumumuzu her geçen gün güçlendiriyoruz. Şimdi de oluşturduğumuz bu değeri daha da ileriye taşımak için şirketimizin hisselerini halka arz ediyoruz. Bu halka arzla, sürdürülebilir kurumsal yapımızı güçlendirip, faktoring sektöründeki rekabet gücümüzü daha da artırarak pazar payımızı ve karlılığımızı istikrarlı bir şekilde büyütmeyi amaçlıyoruz. Gerçekleştireceğimiz halk arzda yeni yatırımcılarımızdan alacağımız güçle, sürdürülebilir bir büyüme yolunda daha da emin adımlarla yürüyerek; ülkemiz, sektörümüz ve tüm paydaşlarımız için değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

“Sektörde Çeyrek Asrı Aşan Tecrübeye Sahip Öncü Şirketlerden Biri”

Vakıf Faktoring A.Ş., 28 Ocak 1998 tarihinde, yurt içi ve yurt dışı ticari işlemlere yönelik faktoring hizmetleri sunmak amacıyla T. Vakıflar Bankası T.A.O.’nun öncülüğünde kurulmuştur. Yurt içi ve yurt dışında faktoring hizmetleri sunan şirket, faaliyetlerini 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütüyor. Vakıf Faktoring, aynı zamanda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) denetim ve gözetiminde faaliyetlerini sürdürüyor. Uluslararası alanda da aktif olan Vakıf Faktoring, Factors Chain International (FCI) ve Finansal Kurumlar Birliği’nin asil üyesi olarak sektörde önemli bir yere sahip.

ŞİRKET NE İŞ YAPIYOR?

Açıklamaya göre Türkiye’nin aktif büyüklükte en büyük ikinci bankası VakıfBank’ın bağlı ortaklığı olan Vakıf Faktoring A.Ş., ağırlıklı olarak kredi değerliliği yüksek ticari ve kurumsal müşterilere faktoring hizmeti sunuyor. Şirket, portföyündeki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) payını artırmak için pazarlama faaliyetlerine de önem veriyor.

RAKAMLAR

Şirketin açıklamasında şu notlar da paylaşılıyor:

Vakıf Faktoring, 2024 yılında 105,2 milyar TL işlem hacmi, 32,9 milyar TL aktif büyüklük, 1,7 milyar TL net kara sahip olurken, 2025 yılının ilk 6 ayında 45,8 milyar TL işlem hacmi, 32,4 milyar TL aktif büyüklük, 881 milyon TL net kara ulaştı.