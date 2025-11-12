BOTAŞ personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? 2025 BOTAŞ işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin enerji ve petrol boru hatları alanındaki önemli kuruluşu olarak 223 sürekli işçi (personel) alımı yapacağını resmi olarak duyurması, iş arayanlar için önemli bir fırsat.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Kriter Bilgi Alım Sayısı 223 Kişi (Farklı kadro ve pozisyonlarda) Başvuru Başlangıç Tarihi 10 Kasım 2025 Pazartesi Son Başvuru Tarihi 14 Kasım 2025 Cuma (Saat 23.59'a kadar) Başvuru Yeri Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun internet adresi (www.iskur.gov.tr) üzerinden. KPSS Şartı İlgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak. Mülakat Barajı Mülakat neticesinde 70 puan altı alanlar başarısız sayılacaktır.

BOTAŞ İŞKUR İŞ BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BOTAŞ Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adım İşlem/Kriter Detay 1. Başvuru Platformu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Başvurular, sadece İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden (www.iskur.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır. 2. Başvuru Tarihleri 10 Kasım - 14 Kasım 2025 Başvurular bu tarihler arasında yapılabilir. Son başvuru saati 14 Kasım 2025, 23.59'dur. 3. KPSS Şartı En Az 60 Puan Adayların, ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları zorunludur. 4. İŞKUR İlan Takibi İlanın Bulunması Adayların, İŞKUR'un internet sitesindeki açık iş ilanları bölümünden BOTAŞ ilanlarını (10.11.2025 - 14.11.2025 tarihleri arasında yayımlanmıştır) bulup ilgili kadroya başvurmaları gerekir.

Mülakat Süreci ve Başarı Kriteri

Mülakata Çağrı: Başvuru sonrası nihai listeye girerek isimleri BOTAŞ'a bildirilen adaylar mülakata çağrılacaktır.

Mülakat Başarı Puanı: Yapılacak mülakat neticesinde 70 puanın altında kalan adaylar "BAŞARISIZ" sayılacaktır.