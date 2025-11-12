ARA
  BOTAŞ personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? 2025 BOTAŞ işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilan ile 2025 yılı için toplamda 223 sürekli işçi (personel) alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımlara ilişkin başvuru tarihleri ve temel şartlar netleşti. Peki BOTAŞ personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? 2025 BOTAŞ işçi alımı başvuru nasıl yapılır?


Son Güncellenme:
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin enerji ve petrol boru hatları alanındaki önemli kuruluşu olarak 223 sürekli işçi (personel) alımı yapacağını resmi olarak duyurması, iş arayanlar için önemli bir fırsat.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

KriterBilgi
Alım Sayısı223 Kişi (Farklı kadro ve pozisyonlarda)
Başvuru Başlangıç Tarihi10 Kasım 2025 Pazartesi
Son Başvuru Tarihi14 Kasım 2025 Cuma (Saat 23.59'a kadar)
Başvuru YeriTürkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun internet adresi (www.iskur.gov.tr) üzerinden.
KPSS Şartıİlgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak.
Mülakat BarajıMülakat neticesinde 70 puan altı alanlar başarısız sayılacaktır.

BOTAŞ İŞKUR İŞ BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BOTAŞ Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Adımİşlem/KriterDetay
1. Başvuru PlatformuTürkiye İş Kurumu (İŞKUR)Başvurular, sadece İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden (www.iskur.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır.
2. Başvuru Tarihleri10 Kasım - 14 Kasım 2025Başvurular bu tarihler arasında yapılabilir. Son başvuru saati 14 Kasım 2025, 23.59'dur.
3. KPSS ŞartıEn Az 60 PuanAdayların, ilgili ilanda istenilen KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmaları zorunludur.
4. İŞKUR İlan Takibiİlanın BulunmasıAdayların, İŞKUR'un internet sitesindeki açık iş ilanları bölümünden BOTAŞ ilanlarını (10.11.2025 - 14.11.2025 tarihleri arasında yayımlanmıştır) bulup ilgili kadroya başvurmaları gerekir.

Mülakat Süreci ve Başarı Kriteri

Mülakata Çağrı: Başvuru sonrası nihai listeye girerek isimleri BOTAŞ'a bildirilen adaylar mülakata çağrılacaktır.

Mülakat Başarı Puanı: Yapılacak mülakat neticesinde 70 puanın altında kalan adaylar "BAŞARISIZ" sayılacaktır.

