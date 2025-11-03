ARA
  • Anasayfa
  • Döviz
  • Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (3 Kasım 2025)

Haftanın ilk işlem gününde dolar ve euronun güncel kurları merak ediliyor. Peki, 3 Kasım 2025 tarihi itibarıyla dolar ve euro güne nasıl başladı?


Haftanın ilk işlem gününde gözler bir kez daha döviz kurlarına çevrildi. 3 Kasım 2025 sabahı itibarıyla dolar ve euronun güncel kurları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, euro ve dolar güne nasıl başladı? İşte 3 Kasım 2025 Pazartesi günü güncel dolar ve euro fiyatları...

Serbest piyasada 42,0630 liradan alınan dolar, 42,0650 liradan satılıyor. 48,5630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,5650 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 42,0490, euronun satış fiyatı ise 48,5610 lira olmuştu.

