Dolar ve Euro güne nasıl başladı? (4 Kasım 2025)

Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurları yatırımcıların odağında. 4 Kasım 2025 Salı sabahı itibarıyla hem dolar hem de euroda yön arayışı sürerken, küresel piyasalardaki gelişmelerin Türk lirası üzerindeki etkisi de yakından takip ediliyor.

Peki, euro ve dolar güne nasıl başladı? İşte 4 Kasım 2025 Salı günü güncel dolar ve euro fiyatları...

Serbest piyasada 42,0670 liradan alınan dolar, 42,0690 liradan satılıyor. 48,4710 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,4730 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,0460, euronun satış fiyatı ise 48,4420 lira olmuştu.