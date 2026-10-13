Dolar ve euro yeni güne nasıl başladı? 13 Ekim 2026 güncel döviz kurları

Haftanın ikinci işlem gününde döviz piyasalarındaki gelişmeler yakından izlenirken, dolar ve euro kurlarının güncel seviyeleri merak konusu oldu. 13 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla döviz alım satımı yapmayı planlayanlar, dolar ve euro fiyatlarını merak ediyor.

Peki, dolar ve euro bugün ne kadar, kaç TL oldu? Euro kaç liradan alınıp satılıyor? İşte 13 Ekim 2026 güncel dolar ve euro kurları ile döviz piyasasında son durum...