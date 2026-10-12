Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden 11 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Yaralanan 26 vatandaştan 13'ünün taburcu edildiğini, 2'si yoğun bakımda olmak üzere 13 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Erdoğan, "Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabbi'm, milletimize böylesi acıları bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kabine'nin 73'üncü toplantısını az önce tamamladıklarını, bugünkü toplantıda ülke ve milletin gündeminde yer alan önemli konuları istişare ettiklerini aktardı.

Bölgede yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen gelişmeler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Erdoğan, çalışma hayatı, sosyal politikalar ve son günlerde ülke gündemini meşgul eden fon meselesiyle ilgili güncel durumun Kabinenin ana konuları olduğunu söyledi.

Son iki haftada millete hizmet yolunda neler yaptıklarını anlatan Erdoğan, 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. Dönem Beşinci Yasama Yılı'nın açılışına katılarak Genel Kurula hitap ettiklerini anımsattı.

Yeni yasama yılının Türkiye, millet, demokrasi ve siyasi partiler için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, "Meclisimizin çatısı altında yürütülecek yasama faaliyetlerinin ilk gün şahit olduğumuz çiğliklere tevessül edilmeden demokratik bir olgunluk içinde sürdürülmesini ümit ediyorum." dedi.

Fon soruşturması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meselenin yargı tarafında soruşturmalar titizlikle ve derinleştirilerek devam ediyor. Kanun teklifinin Meclisimizden geçmesiyle birlikte ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar anapara ödemelerine başlanacak. Şu anda birinci önceliğimiz, siyasette tek sermayesi polemik olanlara laf yetiştirmek değil, kamu kaynakları kullanılmadan bu sürecin şeffaf yönetilmesidir. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukuk sınırları dışına çıkan kim olursa hesabını sorarız. Ülkemizi benzer sıkıntıyla karşı karşıya bırakmamak için gereken neyse hayata geçirmekte kararlıyız. Boğazlarına kadar çamura batmış olanların çamur at izi kalsın mantığıyla kadrolarımıza, Kabine üyelerimize haysiyet cellatlığı yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir ama hiç kimsenin unvanı, ona FETÖ yöntemleriyle bir başkasına karşı itibar suikastı düzenleme hakkı vermez." şeklinde konuştu.