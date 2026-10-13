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Ekonomist
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Altın fiyatlarında düşüş! 13 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Doların gücünü koruması ve ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in faiz politikasına ilişkin vereceği sinyallerin beklenmesi, altın fiyatlarında salı günü düşüşe neden oldu. Piyasalardaki gelişmelerin ardından gözler güncel altın fiyatlarına çevrildi. Peki, 13 Ekim 2026 Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında düşüş! 13 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izlendi. Doların güçlü kalmaya devam etmesi ve yatırımcıların ABD enflasyon verilerinde Fed'in faiz politikasının geleceğine yönelik ipuçları araması, altın fiyatları üzerinde etkili oldu. 

Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 13 Ekim 2026 Salı günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte 13 Ekim 2026 Salı günü güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 13 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 13 Ekim 2026

Alış: 4.190,22 dolar

Satış: 4.190,72 dolar

2 13 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

13 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.642,18 TL

Satış: 6.643,03 TL

3 13 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

13 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.776 TL

Satış: 10.856 TL

4 13 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

13 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.551 TL

Satış: 21.705 TL

5 13 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

13 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.178,48 TL

Satış: 43.010,32 TL

6 13 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

13 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.986 TL

Satış: 43.280 TL

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Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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