Altın fiyatlarında düşüş! 13 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izlendi. Doların güçlü kalmaya devam etmesi ve yatırımcıların ABD enflasyon verilerinde Fed'in faiz politikasının geleceğine yönelik ipuçları araması, altın fiyatları üzerinde etkili oldu.

Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 13 Ekim 2026 Salı günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar oldu? İşte 13 Ekim 2026 Salı günü güncel altın fiyatları...