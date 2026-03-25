Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar? 25 Mart 2026 güncel döviz kurları

Döviz piyasalarında yaşanan son gelişmeler 25 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer almayı sürdürüyor. İç ve dış piyasalara yön veren gelişmeler yakından takip edilirken, "dolar/TL ne kadar?", "euro kaç TL oldu?" soruları öne çıkıyor. İşte 25 Mart 2026 sabahı itibarıyla döviz kurlarında son durum...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar bugün saat 09:13 itibarıyla 44,3381 (alış) 44,3516'dan (satış) işlem görüyor.

Euronun satış fiyatı ise aynı saat itibarıyla 51,5345.

Sterlin ise 59,2432 (alış) 59,4367'den (satış) işlem görüyor.