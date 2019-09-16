Cari dengede ‘fazla’ sürüyor
Türkiye’nin cari işlemler dengesi temmuz ayında 1,2 milyar dolara yakın fazla verdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Oysa geçen yılın aynı ayında cari dengede 2,2 milyar dolarlık açık vardı. Geçen yılki açığın yerini bu yıl fazla alınca, yıllık cari işlemler dengesinde haziran ayında verilmeye başlayan fazla da temmuz ayında biraz daha arttı.
Haziran ayında 1,1 milyar dolar olan yıllık cari fazla, temmuz ayında 4,4 milyar dolara çıktı. Cari işlemler dengesinin fazla vermesinin temel nedenini ekonomideki küçülme nedeniyle ithalatta yaşanan düşüş oluşturuyor.
Ekonomi küçülünce en başta üretimde kullanılan ithal hammadde ve ara mallarına olan ihtiyaç azalıyor. İthalattaki düşüş de dış ticaret dengesini ve dolayısıyla cari dengeyi olumlu etkiliyor.
Ancak sanayi üretimindeki son gelişmeler ekonomideki küçülmenin sonuna geldiğimizi düşündürüyor. Ekonominin hemen hızlı büyümeye geçmesi zor ama yakında yavaş da olsa yeniden büyümeye başlayabilir.
Bunun ithalata ve dolayısıyla dış ticaret açığına etkisini ağustos ayı verilerinde gördük bile. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ağustos ayında ithalattaki düşüş sona erdi ve yüzde 1,1 gibi düşük bir oranda da olsa artış yaşandı.
Bu nedenle dış ticaret açığındaki düşüş de yüzde 0,9’a indi ve neredeyse durdu. Bu durum cari işlemler dengesinin hemen yeniden açık vermesine yol açmasa da verdiği fazlanın daha fazla yükselmesine engel olabilir.
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