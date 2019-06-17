Faizde indirim temmuz ayına kaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 2019’un dördüncü toplantısını 12 Haziran’da yaptı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu toplantıdan yine para politikası faizinin sabit tutulması kararı çıktı. Böylece resmi para politikası faizi olan TCMB’nin bir hafta vadeli repo borç verme faizi yüzde 24’te kaldı.
Bu karar toplantı öncesinde yapılan tahminlere uygun. Son dönemde TCMB’nin faiz indirmesi ihtimali gündemde olsa da ekonomik kamuoyunda bu toplantıdan faizde indirim kararı çıkmasını bekleyen pek kimse yoktu.
Biz de doğru kararın bu olduğunu düşünsek de toplantıdan bir faiz indirimi kararı çıkmasına da doğrusu şaşırmayacaktık. Çünkü yukarıdaki yazıda da bahsettiğimiz gibi haziran ayında enflasyonda ciddi bir düşüş yaşanması ihtimali var.
TCMB geçmişte bu tür durumlarda faiz indirimi yapmakta pek tereddüt etmemişti. Ancak bu kez temkinli davranmayı tercih etti.
Bunun nedeni 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve ABD ile yaşanan sorunların döviz kurları açısından yarattığı belirsizlik olabilir.
Tabii TCMB’nin geçmişte bu tür durumlarda aldığı kararların genelde ters sonuçlar vermesinden de ders çıkarmış olması mümkün.
Öyle ya da böyle PPK haziran ayı toplantısında faiz indirimini pas geçti. Fakat olağanüstü bir gelişme olmazsa 25 Temmuz’da yapılacak bir sonraki toplantıda bu indirim gelebilir.
Haziran ayında enflasyonda yaşanacak düşüş TCMB’ye bu fırsatı verecek. Bunun önüne geçebilecek tek faktör ise iç ve dış politikadaki sorunlar yüzünden döviz kurlarında yeni bir sıçrama yaşanması olabilir.
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