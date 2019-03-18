İşsiz sayısında rekor kırdık!
Ekonomide geçen yıl yaşanan kriz işsizlik üzerindeki etkisini hemen gösterdi. İşsizlik oranı temmuz ayından bu yana önceki yılki seviyesini aşıyor. Üstelik aradaki fark giderek açılıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 13,5 oldu. 2017’nin aynı ayındaki işsizlik oranı yüzde 10,4’tü. Buna göre aralık ayında işsizlik oranında yıllık bazda yaşanan artış 3,1 puanı buluyor. İşsizlik oranının önceki yılki seviyesini ilk kez aştığı temmuz ayında yıllık bazdaki artış sadece 0,1 puandı.
Ekonominin hızlı büyüdüğü 2017’nin ikinci yarısında yatay seyreden işsizlik oranı 2018’in ikinci yarısında hızla yükselince yıllık bazdaki artış da giderek hızlandı. Ekonominin 2016 yılında resesyonun kıyısına kadar gelmesi işsizlik oranının 2017’nin ilk ayında yüzde 13’e kadar çıkmasına neden olmuştu.
Bu kez resesyonun içine düşülünce bu eşik aşıldı. Bu arada işsiz sayısı da Türkiye’nin tarihinde ilk kez 4 milyon sınırını aşıp 4,3 milyon kişiye ulaştı. Muhtemelen önümüzdeki aylarda işsizlik oranı daha da yükselecek ve işsiz sayısında da yeni rekorlar gelecek.
2018’in tamamına ilişkin veriler 25 Mart’ta açıklanacak. Ancak elimizde 2018’in tüm aylarına ilişkin veriler olduğu için bunları tahmin etme imkanı var. Aylık verilerin ortalaması alınınca 2018’deki işsizlik oranı yüzde 11 çıkıyor.
Bu oran 2017’de yüzde 10,9’du. 2017’de işsizlik oranı çok yüksek bir seviyeden başlayıp yıl sonuna doğru düşmüştü. 2018’de ise çok düşük bir seviyeden başlayıp yıl sonuna doğru yükseldi. Yıllık ortalamalar bu dalgalanmaları maskelediği için birbirine yakın çıkmış bulunuyor.
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