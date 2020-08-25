Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti.

DR. ORHAN KARACA

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Bu oran geçen yılın aynı ayındaki seviyesini sadece 0,1 puan aşıyor. Geçen yıl mayıs ayındaki işsizlik oranı yüzde 12,8 düzeyindeydi.

Nisan, mayıs ve haziran aylarında her hafta yapılan anketlere dayandığı için, işgücü piyasasında mayıs ayı verileri aynı zamanda ikinci çeyrek dönemin verilerini oluşturuyor.

Yukarıdaki yazıda ikinci çeyrekte ekonomide çift haneli küçülme beklendiğini belirtmiştik. Ekonomide böyle derin bir küçülmenin yaşandığı bir dönemde işsizlik oranının sadece 0,1 puan artması çok tuhaf görünüyor.

Bu tuhaflık geçen yılın sonlarında başlayan ve koronavirüs salgınıyla birlikte bu yılın başlarında iyice ivme kazanan “işgücünden kaçış” eğiliminin mayıs ayında da devam etmesinden kaynaklanıyor.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 15 yaş üstü nüfus yaklaşık 1,1 milyon kişi artmış durumda ama aynı dönemde işgücünde 2,7 milyon kişilik düşüş görülüyor.

İşgücündeki bu düşüş ise istihdamda yaşanan 2,4 milyon kişilik gerilemeye rağmen işsiz sayısında da düşüş yaşanmasını sağlamış bulunuyor.

İşsizlikte işgücünden kaçış sayesinde yaşanan düşüş işgücü piyasasında gerçek durumu izlemeyi zorlaştırıyor. Bu nedenle iktisatçılar bu dönemde işsiz sayısı ve işsizlik oranı yerine istihdam verilerine bakılmasının daha doğru olacağını ifade ediyor. İstihdam verilerine bakıldığında ise ortaya hiç de hoş bir manzara çıkmıyor.