Koronavirüs krizi dünya ekonomisini daha 2020’nin ilk çeyreğinden itibaren küçültmeye başladı gibi görünüyor. Hollanda’da bulunan Centraal Planbureau (CPB) isimli kurumun derlediği veriler buna işaret ediyor.

DR. ORHAN KARACA

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Bu kurumun verilerine göre, dünya sanayi üretimi 2020’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemindeki seviyesinin yüzde 4,3 altında kaldı. Yine aynı kurumun verileri, ilk çeyrekte küresel ticaret hacminin de geçen yılın aynı dönemindeki seviyesinin yüzde 2,9 altında kaldığını gösteriyor.

Aslında küresel ticaretteki düşüş yeni başlamış değil. Dünya ticaret hacmi geçen yılın ikinci çeyreğinden bu yana yıllık bazda düşüş gösteriyor.

Bu düşüş ABD’nin 2018 yılının başlarında tetiğini çektiği ticaret savaşlarının sonucunda gelmişti. Koronavirüs krizi, ticaret savaşlarının başlattığı bu düşüşün üzerine tuz biber ekti. Aynı durum dünya sanayi üretimi için de geçerli.

Küresel ticaret hacminde geçen yıl başlayan düşüş dünya sanayi üretimini düşürmese de artış oranını neredeyse sıfıra kadar indirmişti. Birçok ülke küresel ticaretteki düşüşün ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisini iç talebi canlandırarak gidermeye çalışmıştı.

Ancak koronavirüs krizi iç talebi de vurunca 2020’nin ilk çeyreğinde dünya sanayi üretiminde küresel ticaret hacmindeki düşüşü de aşan bir gerileme yaşandı.

Koronavirüs krizinin dünyaya iyice yayıldığı ikinci çeyrekte hem küresel ticaret hacminde hem de dünya sanayi üretiminde daha büyük düşüş görmemiz mümkün. Yılın ikinci yarısında ise bir miktar toparlanma yaşanabilir ama hemen büyümeye geçilmesi zor.