Üretim ve satışlar aralık ayında coştu - Ekonomist

Üretim ve satışlar aralık ayında coştu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi aralık ayında önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 artış gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
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Aralık ayında reel perakende satışlar da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı.
Bu iki gösterge de 2018’in ortalarından 2019’un ortalarına kadar düşüş içinde olmuş, eylül ayından itibaren ise yeniden artışa geçmişti. Bu artış reel perakende satışlarda epey hızlı olurken sanayi üretiminde ise biraz düşük kalmıştı.
Ancak aralık ayında sanayi üretimindeki artışın da hızlandığı görülüyor.
Geçen yılın son dört ayında reel perakende satışların yükselişe geçmesini sağlayan en önemli gelişme Merkez Bankası’nın faizleri hızla aşağı çekmesi oldu. Bu faiz indirimleri ertelenmiş talebi harekete geçirdi.
İç talepteki bu artış da sanayi üretiminde yükseliş getirdi. Sanayi üretimi ve reel perakende satışlarda aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla 2019’un son çeyreğine ilişkin veriler de belli oldu.
2019’un son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre sanayi üretimi yüzde 5,5, reel perakende satışlar ise yüzde 9,9 arttı. Üçüncü çeyrekte yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 0,8 artarken reel perakende satışlar yüzde 0,3 düşmüştü.
Bunun sonucunda da üç çeyrektir küçülmekte olan ekonomi yüzde 0,9 gibi düşük bir oranda da olsa büyümüştü.
Ekonomik büyümeyle yakından ilişkili olan bu iki göstergede dördüncü çeyrekte yaşanan artışlar, aynı dönemde yüzde 5’in üzerinde büyüme görebileceğimizi düşündürüyor. Bu konuda daha ayrıntılı bir analizi gelecek hafta yapacağız.
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