İşsizlikte yükseliş devam ediyor - Ekonomist

İşsizlikte yükseliş devam ediyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı işgücü istatistiklerini geçen hafta yayınladı. İşgücü istatistiklerinde kasım ayı verileri aynı zamanda dördüncü çeyrek dönemin verilerini oluşturuyor.
DR. ORHAN KARACA
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Bu verilere göre işsizlikte yıllık bazdaki yükseliş hala devam ediyor. Önceki yılın kasım ayında yüzde 12,3 olan işsizlik oranı, 1 puanlık artışla, 2019’un aynı ayında yüzde 13,3’e çıktı.
Önceki yılın kasım ayında 4 milyona yakın olan işsiz sayısı da 2019’un aynı ayında 4,3 milyona yükseldi.
Kasım ayında işsizlikte yaşanan artış aslında daha da yüksek olabilirdi. İşsizlikteki artışın düşük kalmasında işgücündeki artışın da çok düşük ve 182 bin kişide kalmasının etkisi var.
İşgücündeki artış son dönemde nüfustaki artışın çok altında kalıyor ve bunun nasıl olduğunu herkes merak ediyor. TÜİK’in verilerine bakılırsa, bu sorunun yanıtı işgücünden çıkışların epey yüksek olmasında yatıyor.
Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ev işleriyle meşgul olanların sayısı 553 bin, emeklilerin sayısı 342 bin ve iş bulma ümidi olmayanların sayısı da 193 bin kişi artmış bulunuyor.
Gösterge’nin ilk yazısında belirttiğimiz gibi, 2019’un son çeyreğinde ekonomide yüzde 5’in üzerinde büyüme yaşanmışa benziyor.
Buna rağmen işsizlikteki artışın sürmesinin nedenini Türkiye’de işsizliği düşürmek için gerekli büyüme oranının çok yüksek olması oluşturuyor.
Bizim hesaplarımıza göre, Türkiye’de işsizlikte düşüş yaşanabilmesi için ekonominin yüzde 5,5-6 eşiğinin üzerinde büyümesi gerekiyor.
Bu eşik aşılamadığı müddetçe işsizlikte düşüş yaşanması pek mümkün görünmüyor.
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