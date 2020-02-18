İthalat reel olarak da hızlı artıyor - Ekonomist

İthalat reel olarak da hızlı artıyor
Geçen hafta dış ticaret fiyat ve miktar endekslerinde de aralık ayı verileri açıklandı.
DR. ORHAN KARACA
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Bu verilere göre aralık ayında ihracat miktar endeksi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artış gösterirken, ithalat miktar endeksindeki yıllık bazdaki artış ise yüzde 22,5’i buldu.
Ekonominin resesyonda olduğu 2018’in sonları ile 2019’un ilk yarısında ihracat miktar endeksindeki artış epey yüksek gerçekleşmiş ve bu da ekonomideki küçülmenin daha da derinleşmesine engel olmuştu.
Ancak 2019’un ikinci yarısında ihracat miktar endeksindeki artış yavaşlamaya başlamıştı. Aslında aralık ayındaki yıllık bazdaki artış önceki aylara göre bir toparlanmaya işaret ediyor.
Ancak buna rağmen dördüncü çeyrekte yaşanan yıllık bazdaki artış yüzde 4’te kalmış bulunuyor. Bu da önceki çeyrek dönemdeki yüzde 7,1’lik artışa göre 3,1 puanlık bir yavaşlama anlamına geliyor.
Aynı dönemde ithalat miktar endeksinde ise tam tersi bir gelişme oldu. Resesyon sırasında düşüşte olan ithalat miktar endeksi ağustos ayından itibaren yeniden yükselişe geçti. Üstelik bu yükseliş giderek hızlanıyor.
İthalat miktar endeksinde dördüncü çeyrekte yaşanan yıllık bazdaki artış yüzde 18,6’yı buldu. Bu da üçüncü çeyrekteki yüzde 2,3’lük artışa göre çok büyük bir ivmelenmeye işaret ediyor.
Yukarıdaki yazıda dördüncü çeyrekte ekonomideki büyümenin hızlandığı sonucuna varmıştık.
Dış ticaret miktar endeksleri bu hızlı büyümenin iç talepten kaynaklandığını gösteriyor. Dış talebin büyümeye katkısı çok cılız çıkacağa benziyor.
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