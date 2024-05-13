Business Insider muhabiri Spencer Macnaughton, en iyi arkadaşlarından biri olan Bennett'i gördükten sonra Türkiye'de saç ektirmeye karar verdiğini anlatıyor ve "Şapkasını çıkardığında neredeyse bayılıyordum. Bir yıl önce aslında kel kafalı bir adamdı. Ancak bugün, Türkiye'ye yaptığı geziden yaklaşık sekiz ay sonra, saç çizgisi tamamen yenilenmişti" diyor...

Macnaughton, makalede Türkiye'de saç ekimi operasyonu geçirdiğini anlatıyor.

Macnaughton, İstanbul'u 'saç ekimi ameliyatının küresel başkenti' olarak nitelendiriyor ve "Türkiye Sağlık Turizmi Derneği'nin verilerine göre 2022'de yaklaşık 1 milyon kişi saç ekimi için Türkiye'ye geldi ve yaklaşık 2 milyar dolar harcadı" diyor.

'KÜRESEL İŞ HALİNE GELDİ'

Kaleme aldığı uzun makaleden ekonomiye ilişkin bazı gözlemleri şöyle:

"Kellik son yirmi yılda büyük bir küresel iş haline geldi . 2024 yılı sonuna kadar değerinin 11 milyar doların üzerinde olması bekleniyor"

"Şu ana kadar piyasaya ne kadar çok yeni, gelecek vaat eden hap ve tedavi çıkarsa çıksın, hiçbiri nakli gereksiz hale getirmedi. Aksine, patlama yaşanıyor ve Türkiye gidilecek destinasyon olarak ün kazandı"

"Bennett'in havuz kenarındaki tatlı saçlarını izlemek, "Hairstanbul " olarak bilinen yere seyahat eden milyonlarca erkeğin arasına katılmayı ciddi olarak düşündüğüm ilk andı"

"Aralık ayında Türk Hava Yolları (ya da benim deyişimle "Hairlines") uçağıma bindiğimde, solumdaki 21 yaşındaki New Jersey'li ve sağımdaki büyük kuzeninin de saç ektirmeye gittiğini öğrenince şok oldum"

"Saç ekimi Türkiye'de daha ucuz - birkaç nedenden dolayı. Yaşam maliyeti daha ucuz ve ücretler daha düşük. Daha da önemlisi Türk Sağlık Bakanlığı, kliniklere vergi indirimleri ve sübvansiyonlar sunuyor. İşe de yarıyor: 2019'dan bu yana sağlık turizmi %50'den fazla artış gösterdi.

TÜRKİYE'DE 3'TE 1 FİYATINA MAL OLUYOR

Makaleye göre Amerika Birleşik Devletleri'nde saç ekimi 10.000 ila 20.000 dolar arasında değişiyor. Macnaughton Türkiye'de ise bu rakamın 3.500 dolar olduğunu, bu ücrete konsültasyon, operasyonun kendisi, bakım, dört yıldızlı bir otelde üç gece konaklama ve havaalanı, otel ve klinik arasındaki ulaşımın dahil olduğunu söylüyor. Macnaughton, "New York'tan uçak biletleri 2,000 dolar daha tutuyor. Yine de ameliyatı ABD topraklarında yaptırmanın yaklaşık üçte biri fiyatında" diyor.

