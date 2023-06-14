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Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem

Avrupa Birliği (AB) Konseyi ile Avrupa Parlamentosu, Schengen vizelerinin dijital hale dönüştürülmesi konusundaki yeni yasa tasarısı üzerinde uzlaştı.

14 Haziran 2023 | 09:26
Son Güncellenme: 14 Haziran 2023 | 09:41
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Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem

Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.

Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evraklar, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılabilecek.

Başvuru sahiplerine çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak.

Schengen ülkelerinin konsolosluklarına sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar fiziken gitmek zorunda kalacak.

Schengen vizesinin dijitalleşmesiyle maliyetlerin düşmesi, vize başvurularının hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor. AB, aynı zamanda bu sayede Schengen bölgesinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yasa tasarısı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanmasından sonra AB'nin resmi gazetesinde yayımlanacak, yayımlanmasından 20 gün sonra da yürürlüğe girecek.

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