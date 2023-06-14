ARA
Bist 100
5478,59
0,91%
Bist 100
Dolar/TL
23,6748
0,1843%
Dolar/TL
Euro/TL
25,5483
0,1739%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0791
-0,0199%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1485,01
0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Almanya, Türkiye'de dahil 3 ülkedeki vize reddi itiraz sürecini askıya aldı

Almanya, Türkiye'de dahil 3 ülkedeki vize reddi itiraz sürecini askıya aldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye, Çin ve Fas'ta vize retlerine itirazların değerlendirilmesinin askıya alındığını duyurdu.

14 Haziran 2023 | 09:40
0
Almanya, Türkiye'de dahil 3 ülkedeki vize reddi itiraz sürecini askıya aldı

Bakanlıktan yapılan 7 Haziran tarihli açıklamada, bu uygulamanın deneme amaçlı olduğu ve 6 ay süreceği belirtildi.

Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine vize başvurusu yapanlar bir süredir randevu almakta çok zorluk yaşadıkları ve ret oranlarının arttığı şikayetlerinde bulunuyordu.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, açıklamada 'salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği' ve bunun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.

Almanya, bu bekleme sürelerinin kısaltılması için üç ülkede pilot bir proje başlattıklarını duyurdu: "Vize başvurularını değerlendirecek ek kapasite yaratabilmek ve bekleme sürelerini kısaltabilmek amacıyla Çin, Fas ve Türkiye'de ret alan vize başvurularına itiraz süreci askıya alınmıştır".

Altı ay sonunda sonuçların değerlendirileceği, "pilot projenin başarılı bulunması halinde" buna başka vize bölümlerinin de dahil edilmesinin değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada itiraz sürecinin "gönüllü olarak tanınan bir hak arama yolu olduğu" ve bu nedenle kanunlarla belirlenmiş bir süreç olmadığına dikkat çekildi.

Başvuru sahipleri için ne anlama geliyor?

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, itiraz sürecinin askıya alındığı bu üç ülkede, vize reddinin nedenleri, başvuru sahibine, önceki döneme kıyasla, daha ayrıntılı açıklanacak.

1 Haziran 2023'ten önce vize reddi almış ve karara itiraz edebileceği kendilerine tebliğ edilmiş olan başvuru sahiplerininse itiraz hakkının sürdüğü ve bu itirazların değerlendirileceği duyuruldu.

Normal şartlarda vize başvuruları reddedilenler, bir ay içinde ilgili diplomatik misyonlara itiraz dilekçesiyle başvuru yapabiliyordu.

Açıklamada vize başvuru sürecinin değişmediği, gerekli şartlar sağlandığı halde vize başvurularına olumlu yanıt verileceği belirtildi.

 

İlgili Haberler
Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem
Uzlaşma sağlandı... Schengen vizesinde yeni dönem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1485,01 0,57%
  • ALTIN ONS 1951,07 0,39%
  • BIST 100 5478,59 0,91%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,6748 0,1843%
  • EURO/TURK LIRASI 25,5483 0,1739%
  • EURO/USD 1,0791 -0,0199%
  • INGILIZ STERLINI 1,26206 0,06264%
  • JAPON YENI 139,935 -0,203%
  • KANADA DOLARI 1,32942 -0,18283%
  • RUS RUBLESI 84,5825 0,4257%
Günün En Çok Okunanları
İstanbul'da kurbanlık satışına başlandı
Asgari ücrette ara zam toplantısı sonrası ilk açıklama
Asgari ücrette ara zam toplantısı sonrası ilk açıklama
İş yerinde sallama çay tartışması: İşveren 77 bin lira ödeyecek
İş yerinde sallama çay tartışması: İşveren 77 bin lira ödeyecek
56 kat artışla Türkiye'nin ihracat yaptığı 5. ülke oldu
56 kat artışla Türkiye'nin ihracat yaptığı 5. ülke oldu
Yapay zeka Gates'i koltuğundan etti... Dünyanın en zengin 4. insanı
Yapay zeka Gates'i koltuğundan etti... Dünyanın en zengin 4. insanı
Asgari ücrette zam pazarlığı başladı
Asgari ücrette zam pazarlığı başladı
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı
Twitter'dan kullanıcılarını kızdıracak 'Blue abonelik' kararı
GERİ
İLERİ
İstanbul'da kurbanlık satışına başlandı
Asgari ücrette ara zam toplantısı sonrası ilk açıklama
İş yerinde sallama çay tartışması: İşveren 77 bin lira ödeyecek
56 kat artışla Türkiye'nin ihracat yaptığı 5. ülke oldu
Yapay zeka Gates'i koltuğundan etti... Dünyanın en zengin 4. insanı
Asgari ücrette ara zam toplantısı sonrası ilk açıklama
İş yerinde sallama çay tartışması: İşveren 77 bin lira ödeyecek
56 kat artışla Türkiye'nin ihracat yaptığı 5. ülke oldu
Yapay zeka Gates'i koltuğundan etti... Dünyanın en zengin 4. insanı
Asgari ücrette zam pazarlığı başladı
İş yerinde sallama çay tartışması: İşveren 77 bin lira ödeyecek
56 kat artışla Türkiye'nin ihracat yaptığı 5. ülke oldu
Yapay zeka Gates'i koltuğundan etti... Dünyanın en zengin 4. insanı
Asgari ücrette zam pazarlığı başladı
ABD'de enflasyon beklentilerin altında arttı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL