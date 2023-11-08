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100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu

Bir Alman mobilya şirketi bu ay sonu, yaklaşık 100 yıl sonra operasyonlarını durduruyor.

08 Kasım 2023 | 09:33
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100 yıllık Alman mobilya firması faaliyetlerini durdurdu

Almanya Coburg merkezli mobilya üreticisi Arco Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ay sonunda faaliyetlerini durduracağını duyurdu. Arco, bölgede bu yıl üretimi durduran ikinci mobilya şirketi oldu. Mayıs 2023'te yine oldukça eski bir mobilya üreticisi olan F+S Poster Möbel, iflas nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.

Yapılan basın açıklamasına göre mobilya üreticisi "aşırı borçlu veya iflas etmiş değil" ancak "aşırı agresif fiyat rekabeti" Arco'ya başka seçenek bırakmıyor. 

Şirketin merkezi 1925'ten beri Coburg yakınlarındaki Weidhausen'de bulunuyordu. Arco başlangıçta hasır mobilyalar üretiyordu.

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