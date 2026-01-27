65 yıl aynı yerde çalıştı: Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na girdi

Japonya’da yaşayan ofis yöneticisi Yasuko Tamaki, eşine az rastlanan bir başarıya imza attı. 26 yaşında girdiği, vida ticareti alanında faaliyet gösteren Sunco Industries’te tam 65 yıl görev yapan Tamaki, adını Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na yazdırdı.

Dünyanın en yaşı ofis yöneticisi olarak kayıtlara geçti

The Economic Times’ta yer alan habere göre, Osaka doğumlu Tamaki’nin sıradışı kariyeri doksanlı yaşlarına kadar devam etti.

2020 yılının Kasım ayında Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı’na dünyanın en yaşlı ofis yöneticisi olarak kayıtlara geçti.

15 Mayıs 1930 doğumlu olan Tamaki, rekorlar kitabına girdiğinde 90 yaşındaydı.

worldhealth.net’in raporuna göre, 2024 yılında da şirkette aktif olarak çalışmayı sürdürüyordu.

YouTube kanalı The Miracle Leaf ise Tamaki’nin 2025’te, 95 yaşındayken de çalıştığını öne sürdü. Bu durum, Tamaki’nin toplam çalışma hayatının 69 yıla çıkması anlamına geliyor.

60’lı yaşlarının sonlarında bilgisayar kullanmayı öğrendi

Tamaki, Sunco Industries’in küçük bir şirketten yaklaşık 430 çalışanı olan bir kuruma dönüşmesine tanıklık etti.

Yasuko Tamaki, firmada muhasebe, idari işler, kurum içi iletişim gibi departmanlarda çalıştı. İleri yaşına rağmen teknolojiden de uzak kalmadı ve işlerin önemli bir bölümünü bilgisayar başında yürüttü. Tamaki, 60’lı yaşlarının sonlarına doğru bilgisayar kullanmayı öğrendi.

Birçok sosyal medya platformunu rahatlıkla kullanabiliyor

Tamaki, 40 yaşında bölüm şefliğine terfi etti. Tamaki, yaşının ilerlemesine rağmen kendini geliştirmekten geri durmadı. Teknolojiyi takip etti, yeni sertifikalar aldı.

Tamaki, Guinness Dünya Rekorları sertifikasını alırken, “Bunca yıl yalnızca yapmam gerekeni yaptım… Çok duygulandım” ifadelerini kullandı.

Her sabah 05.30’da uyanıyor

Tamaki’nin her sabah 05:30’da uyandığı, yaklaşık 30 dakika yoga yaptığı, Budist bilgelik vecizelerini okuduktan sonra işe yürüyerek, otobüsle ya da metroyla gidiyor.