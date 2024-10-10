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ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı

Son haber... ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

10 Ekim 2024 | 15:36
Son Güncellenme: 10 Ekim 2024 | 16:10
ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri eylülde enflasyonun aylık yüzde 0,1 olacağı yönündeydi. TÜFE, ağustosta da yüzde 0,2 artmıştı.

Yıllık enflasyon 3,5 yılın en düşük seviyesinde

Ülkede TÜFE, eylülde yıllık bazda da yüzde 2,4 artış kaydetti. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,3 olacağı öngörülüyordu.

Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,5 yükselmişti.

Söz konusu dönemde barınma fiyatları aylık yüzde 0,2, gıda fiyatları da yüzde 0,4 artış kaydederken, iki endeks TÜFE'deki aylık artışa yüzde 75'in üzerinde katkı yaptı.

Yıllık bazda ise barınma fiyatları yıllık bazda yüzde 4,9, gıda fiyatları yüzde 2,3 arttı. Öte yandan benzin fiyatları aylık bazda yüzde 4,1, yıllık bazda yüzde 15,3 azalış kaydetti.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık 3,3 artış gösterdi.

Çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 olacağı öngörülüyordu. Çekirdek TÜFE, ağustosta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,2 yükselmişti.

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