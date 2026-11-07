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Aile danışma merkezlerine yeni düzenleme: Tek başına merkez açılabilecek

Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle aile danışmanlarına tek başına merkez açma imkanı tanınırken, ücretsiz hizmet sunma şartı getirildi. Merkezlerin işleyişi, fiziki koşulları ve denetim süreçlerine ilişkin de yeni düzenlemeler yapıldı.

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Aile danışma merkezlerine yeni düzenleme: Tek başına merkez açılabilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle aile danışmanlığı hizmetlerinin daha güçlü bir yapıya kavuşturulduğunu belirtti.

Yeni düzenleme kapsamında danışmanlık hizmetlerinin güncel ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirildiğini ifade eden Göktaş, aile danışma merkezlerinin işleyişi ve fiziki koşullarının iyileştirildiğini kaydetti.

Aile danışmanlarına tek başına merkez açma imkanı verildi

Göktaş, aile danışmanlarına tek başına merkez açma imkanı tanındığını, yüzde 3 oranında ücretsiz hizmet sunma şartıyla danışmanlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırıldığını ve denetim mekanizmalarının daha etkin hale getirildiğini bildirdi.

Aile içi iletişimin güçlendirilmesine ve ailelere rehberlik edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Göktaş, nitelikli danışmanlık hizmetleri sunmaya devam edeceklerini belirtti.

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Ekonomist
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