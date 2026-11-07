Aile danışma merkezlerine yeni düzenleme: Tek başına merkez açılabilecek

Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile aile danışmanlığı hizmetlerini daha güçlü bir zemine taşıyoruz. Yeni düzenlemeyle; 🔹 Danışmanlık hizmetlerini güncel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor, 🔹 Merkezlerin işleyişini ve fiziki koşullarını iyileştiriyor, 🔹 Aile danışmanlarına tek başına da merkez açabilme imkânı tanıyor, 🔹Yüzde 3'ü oranında ücretsiz hizmet sunma şartı getirerek erişimi kolaylaştırıyor, 🔹 Denetim mekanizmalarını daha etkin hale getiriyoruz. Aile içi iletişimi güçlendirmeye, ailelerimize rehberlik etmeye ve nitelikli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Kıymetli ailelerimize hayırlı olsun. 🔗 https://t.co/76658BGx9f