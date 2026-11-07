Nissan Primastar Türkiye'de satışa çıktı:: İşte güncel satış fiyatı ve özellikleri

Primastar Panelvan, "Ticaretinizi ileriye taşıyın": 6.7 m³ yük hacmi, 1251 kg’e kadar taşıma kapasitesi ve 2937 mm yükleme uzunluğuyla 3 adet Euro paleti taşıyabilen Panelvan; gıda dağıtımı, kargo ve beyaz eşya lojistiği için tasarlandı. Sürgülü yan kapı ve 180 derece açılan arka kapılar yüklemeyi kolaylaştırıyor.

Primastar Combi Van, "İşin ihtiyaç duyduğu esneklik": Sürücü hariç 5 kişilik konfigüre edilebilir oturma düzeni ve 4 m³ yük alanıyla mobilya, tekstil ve teknik servis gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için binek araç seviyesinde konfor sunarken, işin gerektirdiği yük kapasitesinden ödün vermiyor.

Primastar Combi, "Yolcularınız için konfor, işletmeniz için verim": 8+1 konfigüre edilebilir oturma düzeni ve 9 ileri otomatik şanzımanı ile turizm transferi, personel servisi ve aile kullanımı için ideal. Arka yolcu klima çıkışları ve geniş cam alanı yolcu konforunu artırıyor.

