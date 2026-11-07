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Nissan Primastar Türkiye'de satışa çıktı:: İşte güncel satış fiyatı ve özellikleri

Panelvan, Combi Van ve Combi seçenekleriyle sunulan Nissan Primastar, Nissan yetkili satıcılarında yerini aldı. Euro NCAP'ten Altın derece alan model; 5 yıl veya 160.000 km garanti ve vergi levhası sahiplerine özel finansman imkânlarıyla sunuluyor.

Nissan Primastar Türkiye'de satışa çıktı:: İşte güncel satış fiyatı ve özellikleri

Nissan Türkiye, hafif ticari araç gamını Primastar ile genişletiyor. 

Orta boy ticari araç segmentinde konumlanan Primastar; kargo, lojistik, turizm, personel taşımacılığı ve atölye işleri gibi farklı ihtiyaçlara yönelik üç kasa tipiyle, 1.580.000 TL'den başlayan anahtar teslim lansman fiyatlarıyla satışa sunuldu. Nissan Türkiye’nin yeni satışa çıkardığı ticari aracı 9 Kasım haftasından itibaren tüm Türkiye yetkili satıcılarında yerini alacak.

1 Ticari müşteriye özel finansman

Ticari müşteriye özel finansman

Lansman dönemine özel olarak vergi levhası sahibi müşteriler, Koç Finansman ve Garanti BBVA iş birliğiyle 1.200.000 TL'ye 12 ay vadede %0 faiz oranıyla Primastar sahibi olabiliyor.

2 İşiniz durmasın diye: 5 yıl garanti

İşiniz durmasın diye: 5 yıl garanti

Primastar, 5 yıl veya 160.000 km garanti ile sunuluyor. 20.000 km veya yılda bir yapılan periyodik bakım aralığı, aracın yolda geçirdiği süreyi uzatıp işletme maliyetini düşürüyor. Primastar, ayrıca Euro NCAP'in ticari araç güvenlik değerlendirmesinde altın derece aldı. Model; akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı şerit takip asistanı, akıllı yorgunluk algılama sistemi, trafik işareti algılama sistemi ve akıllı hız limit uyarısı gibi sürüş destek sistemleriyle sunuluyor.

3 Her işe uygun üç seçenek

Her işe uygun üç seçenek

Primastar Panelvan, "Ticaretinizi ileriye taşıyın": 6.7 m³ yük hacmi, 1251 kg’e kadar taşıma kapasitesi ve 2937 mm yükleme uzunluğuyla 3 adet Euro paleti taşıyabilen Panelvan; gıda dağıtımı, kargo ve beyaz eşya lojistiği için tasarlandı. Sürgülü yan kapı ve 180 derece açılan arka kapılar yüklemeyi kolaylaştırıyor.

Primastar Combi Van, "İşin ihtiyaç duyduğu esneklik": Sürücü hariç 5 kişilik konfigüre edilebilir oturma düzeni ve 4 m³ yük alanıyla mobilya, tekstil ve teknik servis gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için binek araç seviyesinde konfor sunarken, işin gerektirdiği yük kapasitesinden ödün vermiyor.

Primastar Combi, "Yolcularınız için konfor, işletmeniz için verim": 8+1 konfigüre edilebilir oturma düzeni ve 9 ileri otomatik şanzımanı ile turizm transferi, personel servisi ve aile kullanımı için ideal. Arka yolcu klima çıkışları ve geniş cam alanı yolcu konforunu artırıyor.
 

4 Motor ve donanım

Motor ve donanım

Primastar'da 2.0 litrelik dizel motor 150-170 hp güç ve 350-380 Nm tork üretiyor. Şanzıman seçenekleri arasında 6 ileri manuel ve 9 ileri otomatik bulunuyor. Kabinde 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, geri görüş kamerası ve arka park sensörleri sunuluyor. Primastar Combi araçlarda ayrıca kablosuz şarj, ön park sensörü ve kör nokta uyarı sistemi de sunuluyor.
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