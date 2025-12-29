ARA
ABD'de iki helikopter havada çarpıştı

ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışmasının ardından polis, enkazın bulunduğu alanda güvenlik önlemleri aldı.


Ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. 

New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu büyük bir trajedi yaşandı. Hammonton Belediye Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

Yetkililer, çarpışmanın şiddetiyle enkaz haline gelen araçlarda bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise ağır yaralandığını bildirdi. Yaralı şahsın hastanedeki kritik durumu devam ediyor.

Olay yerini güvenlik kordonuna alan polis ekipleri ve kaza kırım uzmanları, enkaz alanında detaylı inceleme başlattı. FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu'nun (NTSB), kazanın kesin nedenini belirlemek üzere yürüttüğü geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
