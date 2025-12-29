ABD'de iki helikopter havada çarpıştı

Ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.
New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu büyük bir trajedi yaşandı. Hammonton Belediye Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.
Yetkililer, çarpışmanın şiddetiyle enkaz haline gelen araçlarda bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise ağır yaralandığını bildirdi. Yaralı şahsın hastanedeki kritik durumu devam ediyor.