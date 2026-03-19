Bugün Ramazan Bayramı heyecanı arife günüyle başlarken, kamu kurumları ve özel sektördeki çalışma saatleri vatandaşların en çok merak ettiği konu oldu. 19 Mart 2026 Perşembe (bugün) banka, sağlık ocağı veya eczanede işi olanlar, kurumların kapanış saatlerini yakından takip ediyor.
Peki, bugün bankalar ve sağlık ocakları açık mı, kaça kadar çalışıyor? Arife günü yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte 19 Mart 2026 arife günü hastaneler, eczaneler ve bankaların güncel mesai saatleri...
1 Arife yarım gün mü, resmi tatil mi?
Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri arife gününün resmi tatil olup olmadığı oluyor. Arife günü yarım gün tatil olduğu için birçok kurum ve bazı iş yerleri öğlene kadar hizmet verecek.
2 Arife günü bankalar açık mı?
Bugün (19 Mart 2026 arife günü) bankaların açık olup olmadığı da merak ediliyor. Arife, yarım gün olduğu için bankalar bugün öğlene kadar açık olacak.
Bayram süresince de kapalı olan bankalar 23 Mart Pazartesi günü tam mesai hizmet veremeye devam edecek.
3 Arife günü sağlık ocakları açık mı?
Ramazan Bayramı arifesinde kamu kurum ve kuruluşlarında yarım gün mesai uygulanıyor. Bu kapsamda Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) yarım gün hizmet vermeyi sürdürecek. Ancak, çalışma saatleri tam gün olmayacak.
4 Arife günü eczaneler kaça kadar açık?
19 Mart Perşembe (Arife günü) tüm eczaneler saat 09:00-13:00 saatleri arasın açık olacak. Saat 13:00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.