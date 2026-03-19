Pınar Et 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Pınar Et, 2025 yılına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Raporda finansal özete, et pazarındaki konumuna, Ar-Ge ve ihracat faaliyetleri ile sürdürülebilirlik çalışmalarına yer verildi.



Sürdürülebilir gıda üretimi denince akla gelen ilk markalardan biri olduklarını söyleyen Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir; “ 40 yıldır et sektörüne yön veren öncü ve yenilikçi şirket olarak geçen sene 35.883 ton satış hacmine ulaştık, işlenmiş et pazarında %16,8’lık (Nielsen İndirim Marketleri Hariç) tonaj payımızla pazardaki güçlü konumumuzu koruduk. Tüm bu faaliyetler sonucunda 10,5 milyar TL net satış hasılatı elde ederek %3 büyüme elde ettik” diye konuştu.



Geçen sene 30 ülkede ihracat faaliyeti gerçekleştirdiklerini, birçok pazarda yaşanan çeşitli kısıtlamalara karşın ihracat gelirini 4,8 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleştirmeyi başardıklarını belirten Hüseyin Demir; “KKTC, Irak ve Azerbaycan pazarlarına yönelik marka yatırımlarımızı devam ettirip pazar etkinliğimizi güçlendirdik. Avrupa ve Amerika pazarlarında da faaliyetlerimizi sürdürdük. Dondurulmuş unlu ürünler kategorisinde yer alan börek ve milföy gibi ürünlerimiz birçok ihracat pazarında tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 2026 hedefimiz ihracatımızı iki kat arttırmak” şeklinde konuştu.





Avrupa Birliği Ülkelerine İleri İşlenmiş Hindi Eti İhracatı İçin Onay Alan Tek Hindi Eti Üreticisi Pınar Et



Hüseyin Demir, sözlerini şöyle sürdürdü;



“ 2021 yılından bu yana “İyi Tarım Uygulamaları” (İTU) sertifikasıyla faaliyet gösteren Pınar Et’in sahip olduğu bu sertifika, Gıda Güvenliği, Hayvan Refahı, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularını kapsıyor. Sahip olduğumuz İyi Tarım Uygulamaları sertifikasıyla ürünlerimizin kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik bulaş ya da kalıntı içermediğini taahhüt ediyoruz. Çevre ve doğal dengeyle uyumlu üretim yaptığımızı belgeleyen bu sertifikayla ihracat yaptığımız ülkelerin ilgili yasal gerekliliklerine uygun olarak faaliyet gösterdiğimizi ispatlayor, tüm süreci garanti altına alıyoruz. Bu sayede Pınar Et olarak, 2025 yılında tam entegre hindi üretim tesislerimizde elde ettiğimiz ham maddelerle ürettiğimiz dilimli şarküteri ürünlerimizi Avrupa Birliği pazarına sunabilmek için Avrupa Birliği ülkelerine ileri işlenmiş hindi eti ihracatı için onay alan” tek hindi eti üreticisi olduk” dedi.

