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  • ABD'de imalat sanayi PMI ağustosta beklentileri karşılayamadı

ABD'de imalat sanayi PMI ağustosta beklentileri karşılayamadı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık 2 puan düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

23 Ağustos 2023 | 17:48
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ABD'de imalat sanayi PMI ağustosta beklentileri karşılayamadı

S&P Global, ABD'nin ağustos ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ağustosta geçen aya kıyasla 2 puan azalarak 47 değerine geriledi.

Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde 49,3 değerini alması yönündeydi. İmalat sektöründe daralmaya işaret eden endeks, temmuzda 49 olmuştu.

Hizmet sektöründe genişleme sürüyor

ABD'de hizmet sektörü PMI da ağustosta geçen aya göre 1,3 puan azalarak 51 değerine geriledi.

Son 6 ayın en düşük seviyesine inen endeksin 52,3 değerini alacağı tahmin ediliyordu. Bu dönemdeki düşüşe rağmen hizmet sektöründeki genişlemenin devam ettiğini gösteren endeks, temmuzda 52,3 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ağustosta aylık bazda 1,6 puan azalışla 50,4'e düştü.

Söz konusu dönemde 6 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, temmuzda 52 olmuştu.

"ABD'nin ekonomik büyümesine ilişkin şüpheler arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Başekonomisti Chris Williamson, ağustosta iş faaliyetlerinin neredeyse durma noktasına gelmesinin ABD ekonomik büyümesinin üçüncü çeyrekteki gücüne ilişkin şüpheleri artırdığını ifade etti.

Son verilerin, ABD'nin ikinci çeyrekte hizmet sektörü öncülüğündeki büyüme ivmesinin zayıfladığını ve buna fabrika üretimindeki düşüşün eşlik ettiğini gösterdiğine değinen Williamson, şirketlerin yüksek fiyatlar ve artan faiz oranları karşısında talebin giderek gevşediğini bildirdiğini kaydetti.

Williamson, firmaların ağustos ayında aldıkları yeni siparişlerdeki düşüşün, eylül ayında üretimin daralmasına yol açabileceğine değinerek, işe almaların, ağustos ayında istihdamın neredeyse durgunlaşmasının ardından gelecek aylarda işten çıkarmalara dönüşebileceğini belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

 

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