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ABD'den Hintli milyardere rüşvet ve dolandırıcılık suçlaması

ABD savcıları, Adani Group'un sahibi Hintili milyarder Gautam Adani'nin de aralarında olduğu 8 kişiyi yüz milyonlarca dolarlık rüşvet ödemek ve bunu ABD'li yatırımcılardan gizlemekle suçladı.

21 Kasım 2024 | 10:21
ABD'den Hintli milyardere rüşvet ve dolandırıcılık suçlaması

New York Doğu Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Hindistanlı bir yenilenebilir enerji şirketinin yöneticileri olan Gautam Adani, Sagar Adani ve Vneet Jaain ile diğer beş kişinin menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve ilgili yasaları ihlal etmekle suçlandığı bildirildi.

Söz konusu kişilerin 2020'den 2024'e kadar 2 milyar doların üzerinde kar getirmesi beklenen kazançlı güneş enerjisi sözleşmelerini güvence altına almak için Hindistanlı yetkililere 250 milyon doların üzerinde rüşvet verilmesi planına dahil olduğu öne sürülen açıklamada, rüşvet karşıtı uygulamalar hakkında yanlış ifadeler kullanarak bu projeler için fon toplamak üzere ABD'li yatırımcıları ve finans kuruluşlarını yanılttıkları iddia edildi.

Açıklamada, ek suçlamalar arasında delilleri silerek adaleti engelleme komplosunun da yer aldığı belirtilerek, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığının, uluslararası yolsuzlukla mücadele ve ABD'li yatırımcıları koruma konusundaki kararlılıklarına işaret edildi.

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Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı
Borsada dün 'bedelsiz' açıklaması yapan 3 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket (20 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket
Koç Holding'ten (KCHOL) kredi notu açıklaması
19 Kasım borsada gün sonu özeti
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