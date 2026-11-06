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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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54 yaşında başladığı hobi hayatını değiştirdi! Atıkları el emeği ürünlere dönüştürüyor

Karaman'da yaşayan 70 yaşındaki Nuran Ündemir, emeklilik dönemini üretime dönüştürdü. Resim, dikiş, takı tasarımı ve geri dönüşüm kurslarında edindiği becerilerle atık malzemelere yeniden hayat veren Ündemir, kendi elleriyle hazırladığı ürünleri açtığı dükkanda satışa sunuyor.

54 yaşında başladığı hobi hayatını değiştirdi! Atıkları el emeği ürünlere dönüştürüyor

Karaman'da yaşayan 70 yaşındaki Nuran Ündemir, emekliliğinin ardından katıldığı resim, dikiş, takı tasarımı ve geri dönüşüm kursları sayesinde yeni beceriler kazandı. 

Öğrendiklerini üretime dönüştüren Ündemir, hem zamanını değerlendiriyor hem de kendisine yeni bir uğraş alanı yaratıyor.

1 Birçok alanda eğitim aldı

Birçok alanda eğitim aldı

Uzun yıllar Karaman Tekstil Fabrikası'nda çalışan, iki çocuk ve iki torun sahibi Nuran Ündemir, emekliliğinin ardından günlük yaşamında yeni uğraşlar aramaya başladı.

İlk olarak 54 yaşında resim kursuna başlayan Ündemir, yeteneğini keşfetmesinin ardından dikiş, ev tekstili ve takı tasarımı gibi alanlarda katıldığı kurslarda eğitim aldı.

2 Ürünlerini açtığı dükkanda satışa sunuyor

Ürünlerini açtığı dükkanda satışa sunuyor

Yıllar içinde ürettiği el emeği ürünlerin sayısı artan Ündemir, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla açtığı dükkanda satışa sunmaya başladı.

Nuran Ündemir, emekli olduktan sonra çalışma hayatının eksikliğini hissettiğini ve bu süreçte zorlandığını söyledi.

3 "Herkese 'evde durmayın, bir şeylerle uğraşın' diyorum"

"Herkese 'evde durmayın, bir şeylerle uğraşın' diyorum"

Kendisine yeni uğraşlar edinmek için katıldığı Karaman Halk Eğitimi Merkezi kurslarında yeteneklerini keşfettiğini ifade eden Ündemir, "İlk olarak resimle başladım. Sonra fark ettim ki benim resim kabiliyetim varmış. 

İlk sene hocamın çok takdirini aldım. Hocalarım da sağ olsun, beni çok teşvik ettiler. Sonra başka kurslar gördüm. Resimde kendimi buldum. Ondan sonra da arkası geldi. Herkese 'evde durmayın, bir şeylerle uğraşın' diyorum. Bu tür şeylerle uğraşmak insana iyi geliyor. Bana iyi geldi." diye konuştu.

4 Başka kurslara da devam ediyor

Başka kurslara da devam ediyor

Yaptığı çalışmalarla kendisini geliştirdiğini dile getiren Ündemir, resmin ardından dikiş, ev tekstili ve takı tasarımı kurslarına devam ettiğini anlattı.

5 "Atıkları değerlendirmeyi çok seviyorum"

"Atıkları değerlendirmeyi çok seviyorum"

Ündemir, kurslarda öğrendiklerini evinde de uyguladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gittiğim her kursun belgesini aldım. Bir şeyler yapıp birine hediye etmek çok hoşuma gidiyor. İnsanları mutlu ederek, mutlu olmak güzel bir şey. İlk zamanlar hediye veriyordum. Dört beş senedir de satıyorum. 

Almanya'da kız kardeşim var. O da sipariş veriyor, yapıyorum. Atıkları değerlendirmeyi çok seviyorum. Eski olan şeylerden farklı bir şey yapmak beni çok mutlu ediyor, tekrar işe yarar vaziyete getiriyorsun. Yumurtanın dış kabuğu, yapraklar... hepsini değerlendiriyorum. Yani hiçbir şey atık değil bence."
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Anadolu Ajansı
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