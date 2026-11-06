54 yaşında başladığı hobi hayatını değiştirdi! Atıkları el emeği ürünlere dönüştürüyor

Kendisine yeni uğraşlar edinmek için katıldığı Karaman Halk Eğitimi Merkezi kurslarında yeteneklerini keşfettiğini ifade eden Ündemir, "İlk olarak resimle başladım. Sonra fark ettim ki benim resim kabiliyetim varmış.

İlk sene hocamın çok takdirini aldım. Hocalarım da sağ olsun, beni çok teşvik ettiler. Sonra başka kurslar gördüm. Resimde kendimi buldum. Ondan sonra da arkası geldi. Herkese 'evde durmayın, bir şeylerle uğraşın' diyorum. Bu tür şeylerle uğraşmak insana iyi geliyor. Bana iyi geldi." diye konuştu.