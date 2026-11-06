Rekabet Kurulundan fındık sektöründeki 7 şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, fındık alım ve satımı sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

Ön araştırma sonucunda, 7 teşebbüs hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

Hangi şirketler hakkında soruşturma açıldı?

Soruşturma kapsamında Ferrero Fındık İth. İhr. ve Tic. AŞ, Atalay Fındık San. ve Tic. Ltd. Şti., Balsu Gıda San. ve Tic. AŞ, Karaçuha Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ofi Tarım San. ve Tic. AŞ, Özyılmaz Fındık San. ve Tic. AŞ ile Şenocak Gıda Fındık Ent. Tur. Nakl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. yer alıyor.

Şirketlerin fındık alım fiyatlarını ve alım politikalarını birlikte belirleyip belirlemedikleri ile bu yolla fındık alım piyasasındaki fiyat oluşumuna etkide bulunup bulunmadıkları araştırılacak.

Ferrero'nun taahhütlere uyumu da incelenecek

Soruşturma kapsamında ayrıca Ferrero'nun, Rekabet Kurulunun 7 Mart 2024 tarihli kararıyla bağlayıcı hale getirilen taahhütlerini yerine getirip getirmediği değerlendirilecek.

Söz konusu taahhütler, şirketin 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapmamasını ve her fındık sezonunda 100 bin tonun üzerinde kabuklu fındık satın almamasını kapsıyor.

Ayrıca Ferrero'nun her yıl eylül-aralık döneminde en az 45 bin ton kabuklu fındık alımı gerçekleştirmesi de taahhütler arasında bulunuyor.