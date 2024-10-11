Almanya'da enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı nihai verilerini açıkladı.

Almanya'da ağustosta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,6’ya geriledi. Böylece, ülkede yıllık enflasyon Ocak 2021'den beri en düşük seviyeye inerken, 20 Eylül’de açıklanan öncü veriler teyit edilmiş oldu.

AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,8 yükseldi.

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, eylülde yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 1,6 artarken enerji fiyatları yüzde 7,6 düştü.

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon eylülde yüzde 2,5 olarak hesaplandı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verileri değerlendirirken, “Özellikle enerji fiyatlarının yeniden düşüşe geçmesi Eylül 2024'te enflasyon oranını önceki aylara kıyasla daha fazla düşürdü. Buna karşılık, hizmet fiyatlarının ortalamanın üzerinde artmaya devam etmesi enflasyonist bir etki oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti, 9 Eylül’de yayınladığı büyüme raporunda enflasyon tahminlerini 0,2 puan aşağı çekerken, geçen yıl yüzde 5,9 olan enflasyonun bu yıl yüzde 2,2’ye, 2025'te ise yüzde 2'ye düşeceğini öngördü. Enflasyonun 2026’da ise yüzde 1,6 düzeyinde olacağı tahmin edildi.