Asya'nın en zengin insanı Gautam Adani, ABD'li yatırım araştırma şirketi Hindenburg Research'ün kendisini "kurumsal tarihin en büyük dolandırıcılığını yapmakla" suçlamasının ardından 72 saatte 68 milyar dolar kaybetti.

Hindenburg Research'ün Hindistan'ın en büyük ikinci holdingi hakkında hazırladığı rapor, grubun tam 2,5 milyar dolar toplamayı amaçlayan bir hisse arzına başladığı sırada, Adani’yi hisse senedi fiyatlarını manipüle etmek ve dolandırıcılıkla suçladı.

Rapora göre Adani Grubu’nun büyük şirketlerinin ‘önemli miktarda borcu’ bulunurken, bu durum holdingi ‘güvencesiz bir mali duruma’ sokuyor.

Rapor ayrıca, vergi cenneti ülkelerden yararlanarak Adani’nin vergi kaçırdığını ve kara para akladığını iddia ediyor.

Bu rapordan sonra yatırımcılar Adani’nin şirketlerinde bulunan hisselerini satmaya başladı.

Dünyanın en zengin insanları listesinde 8 sıra düştü

Şirketlerinin borç seviyesi, kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları, şirket değerlerinin 72 saatte 68 milyar dolar kaybetmesine neden oldu.

Bloomberg'in Milyarder Endeksi'ne göre ise 60 yaşındaki Adani'nin net serveti de 30 milyar dolardan fazla düşerek 84 milyar dolara geriledi. Böylelikle Adani, dünyanın en zengin 3. insanı sıralamasından 11. sıraya kaydı.