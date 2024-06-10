ARA
Bist 100
9997,91
-1,39%
Bist 100
Dolar/TL
32,3502
-0,0093%
Dolar/TL
Euro/TL
34,8575
-0,384%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0763
-0,3615%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2402,5
0,69%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Avrupa borsalarında 'aşırı sağ' etkisi

Avrupa borsaları, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sağa kayış ve Fransa'da parlamentonun feshedilmesinin yatırımcıları tedirgin etmesinin etkisiyle haftanın ilk iş gününde düşüşle kapandı.

10 Haziran 2024 | 20:03
Son Güncellenme: 10 Haziran 2024 | 20:04
Avrupa borsalarında 'aşırı sağ' etkisi

AA'nın derlemesine göre kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 düşüşle günü 522,16 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35 değer kaybıyla 7.893,61 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,34 azalarak 34.542,01 puana indi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 18.494,89 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 azalışla 8.228,48 puandan kapandı. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,42 düşüşle 1,075 seviyesinde işlem gördü.

Öte yandan, Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,6 ile ikinci oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti.

ERKEN SEÇİM KARARI ALDI

30 Haziran-7 Temmuz'da ülkede erken seçime gidileceğini duyuran Macron, "Oylamayla parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum." dedi. Aşırı sağcılar başta olmak üzere muhalefet, "meşruiyetini" kaybettiğini düşündüğü Macron'un bu kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Böylelikle 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'na 50 günden az bir süre kalırken, ülke son 2 yılda 4. kez ulusal seçimler kapsamında sandık başına gitmeye hazırlanmaya başladı.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, özellikle Fransa'da Ulusal Meclis için yakın zamanda yeni seçimlerin yapılacağı beklentisinin yatırımcılar arasında belirsizliğe neden olduğunu belirterek, bunun da hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti. Yatırımcılar ülkenin RN’nin müdahaleci ekonomi politikaları ve daha güçlü düzenleme riskinden de endişe duyuyor.

Siyasi belirsizlik özellikle Fransız bankaları hisselerinde baskı oluşturdu. BNP Paribas, Societe Generale ve Credit Agricole hisseleri sırasıyla yüzde 5,56, yüzde 7,46 ve yüzde 3,70 değer kaybetti. JPMorgan analistleri yeni seçimle ilgili olarak "Bu karar sürpriz oldu ve büyük bir siyasi olay" yorumunda bulundu. Avrupa’da aşırı sağın seçimde yükselmesi Avrupa devlet tahvillerini de olumsuz etkilerken, yatırımcılar ağırlıklı olarak Fransız tahvillerini sattı. Fransız tahvillerinin getiri farkı yükseldi. Fransız tahvillerine gelen satışlar ülkenin 10 yıllık tahvillerin getirisini yüzde 3,24’e yükseltti. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 2402,5 0,69%
  • ALTIN ONS 2309,92 0,69%
  • BIST 100 9997,91 -1,39%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,047 0,179%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37611 -0,03523%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,85 -0,4409%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3502 -0,0093%
  • EURO/DOLAR 1,0763 -0,3615%
  • EURO/TURK LIRASI 34,8575 -0,384%
  • STERLIN/DOLAR 1,2732 0,07467%
Borsa Haberleri
THY yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
Şişecam 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen işlemler için SPK'ya başvurdu
Avrupa borsalarında 'aşırı sağ' etkisi
Logo Yazılım (LOGO) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Ziraat GYO (ZRGYO) temettü kararını açıkladı
Yeni halka arzlarda yön nereye?
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Ford Otosan bu hafta FO&US projesini duyurdu
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 2 şirket
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (3-7 Haziran 2024)
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
GERİ
İLERİ
THY yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
Şişecam 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen işlemler için SPK'ya başvurdu
Avrupa borsalarında 'aşırı sağ' etkisi
Logo Yazılım (LOGO) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Ziraat GYO (ZRGYO) temettü kararını açıkladı
Yeni halka arzlarda yön nereye?
BİST-100’de sektörüne göre F/K bazında ucuz ve yabancıların son 1 ayda en çok aldığı 9 hisse
Ford Otosan bu hafta FO&US projesini duyurdu
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 2 şirket
Mia Teknoloji (MIATK) temettü kararını duyurdu
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (3-7 Haziran 2024)
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi
Borsanın yeni şirketi aldığı siparişi duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
'Halka arz sonrası hiçbir borcumuz yok, bu nakdi yatırıma ayıracağız'
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL