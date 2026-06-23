Avrupa'da aşırı sıcak kabusu: Fransa'da en az 18 can kaybı

Avrupa, yaz mevsiminin başında etkisini artıran aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Kıta genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, buna bağlı olarak sağlık sorunları ve can kayıplarında artış yaşandı.

Fransa'nın Bordeaux şehirnde sıcaklık 41,9 dereceye yükselerek, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kaydedilen rekoru kırdı. Poitiers şehrinde ise termometrelerin 41,2 dereceyi göstermesiyle 1947'de kaydedilen rekor geride kaldı. Vaucluse şehrine bağlı yerleşim yeri Carpentras'ta otomobilde anneleri tarafından baygın halde bulunan 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk ilk yardım ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bordeaux'da ise sıcak hava dalgasının yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle 80 ile 95 yaşları arasındaki 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca ülkede Pazar ve Pazartesi günlerinde toplamda 13 kişi boğularak öldü. Fransız Sivil Güvenlik Servisi Sözcüsü Jerome Boulanger, yaptığı açıklamada, "Yalnızca gözetim altında bulunan yerlerde yüzün" dedi.